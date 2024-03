Karol G sería la imagen del Barcelona en el clásico ante Real Madrid

Barcelona tendrá el logo de una nueva artista en la camiseta que usará en el superclásico de España ante el Real Madrid el próximo 21 de abril en el estadio Santiago Bernabéu. Luego del acuerdo de patrocinio con Spotify en marzo del 2022, el club ha hecho colaboraciones poniendo la imagen de como se le conoce mundialmente a varios artistas. El turno ahora será para la colombiana Karol G, a falta de confirmación oficial.

“La última colaboración es la de Karol G, una de las artistas más influyentes del mundo. La colombiana tiene más de 50 millones de oyentes mensuales y entró en el top10 de los más escuchados del 2023. El Barça la estrenará en el Santiago Bernabéu el 21 de abril, en el clásico de la segunda vuelta”, dio a conocer el Diario Sport.

La camiseta tendrá el logo del corazón de espinas, un tatuaje que lleva en el brazo la artista antioqueña que se ha hecho viral en redes sociales. “El tatuaje representa un momento de mi vida en el que me cuestioné mucho, me fortalecí y me debilité mucho. Fue un momento muy importante para mí personalmente, no para mi carrera, para Carolina”, fue la explicación de Karol G, que tendrá su nombre en el medio del símbolo.

Camiseta del Barcelona para el clásico / Tomada de : Sport Ampliar

Esta será la cuarta colaboración que realiza el Barcelona con un artista, situación que ha sucedido solo cuando se han presentado clásicos ante el cuadro merengue. En el resto de los partidos, el logo utilizado en la zona frontal de la camiseta es el de Spotify, plataforma que ofrece servicios de música, pódcast y vídeos digitales.

El primer artista en aparecer en la indumentaria del equipo fue el rapero Drake, con el logo de un Búho, que es el que lo representa. Posteriormente, llegó el turno para Rosalía, con el icono de ‘Motomami’, el nombre de su tercer álbum. Ese fue el último duelo disputado en el Camp Nou y terminó en victoria para los azulgranas por 2-1.

La más reciente colaboración fue la de los Rolling Stone, que lucieron su símbolo en Montjuïc, duelo que terminó en victoria para el Madrid 2-1 en octubre del 2023. Así las cosas, Karol G será la segunda mujer y la segunda hispanohablante en estar representada en la prenda del Barcelona.