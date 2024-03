¿Cuál es la planta de acetaminofén? Así debe usar sus hojas y beneficios

El acetaminofén es un analgésico comúnmente utilizado para aliviar el dolor y reducir la fiebre, por eso, seguramente en algún momento escuchó hablar sobre la planta que lleva su mismo nombre, y a lo mejor se preguntó si esta tiene que ver con el popular medicamento el cual es muy consumido en Colombia.

Sin embargo, lo primero que debe saber es que este analgésico, como se le conoce actualmente, no se deriva de una planta en particular, sino que es un compuesto sintético que se produce mediante procesos químicos específicos en un laboratorio.

A pesar de no tener origen vegetal, el acetaminofén sí se puede encontrar en muchas formas de medicina tradicional a base de hierbas, donde se utilizan plantas para aliviar el dolor y la fiebre, no obstante, estas plantas no contienen acetaminofén como tal, sino que pueden contener compuestos naturales con propiedades medicinales

Cabe recordar que el desarrollo del acetaminofén como medicamento se remonta al siglo XIX, cuando se sintetizó por primera vez como un compuesto químico, fue desde ese entonces que ha sido ampliamente estudiado y utilizado en la medicina moderna debido a su eficacia y relativa seguridad cuando se consume.

¿Cuál es la planta de acetaminofén?

Según la revista clínica de Túa Saude, la planta de acetaminofén es la misma del boldo, y se le ha dado este nombre, porque también brinda efectos similares a los de un analgésico, solo que se le ha adecuado este nombre por las propiedades de la planta.

El boldo tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y hepatoprotectoras, se utiliza tradicionalmente para aliviar trastornos digestivos como la indigestión, el malestar estomacal y la flatulencia. Además, se le atribuyen propiedades diuréticas y coleréticas, que ayudan a estimular la producción de bilis y mejorar la digestión de grasas. Sin embargo, se recomienda usarlo con precaución, ya que su consumo en exceso puede ser tóxico para la salud.

Tenga en cuenta que la cantidad sugerida de boldo que debería consumir al día es de 10 gramos, sin embargo, es importante que consulte a un médico o experto en el tema, para que lo guíe de manera segura, según sus patologías y el tipo de organismo que tenga.

Las maneras más comunes de consumir boldo o planta de acetaminofén son las siguientes: