Atlético Nacional: insólita decisión tomada por el entrenador Pablo Repetto

Novedades en Atlético Nacional de cara a la undécima jornada del fútbol colombiano. A través de un comunicado, el conjunto antioqueño anunció una curiosa decisión tomada por el entrenador Pablo Repetto, previo al partido de este domingo 10 de mazo frente al Atlético Bucaramanga en el Atanasio Girardot (4:10 de la tarde).

Repetto, de 49 años, fue oficializado el pasado 28 de febrero como nuevo estratega del verde, tras la salida de Jhon Bodmer por amenazas en contra de su familia. El uruguayo decidió comandar el barco, aunque no ha podido estar en el banquillo. En su reemplazo estuvo Juan Camilo Pérez, quien sufrió la dolorosa eliminación de Copa Libertadores ante el Club Nacional.

Así las cosas, el duelo frente al elenco santandereano marcará el debut de Repetto. Ante la importancia de iniciar sumando de a tres, teniendo en cuenta que el equipo se encuentra en la parte baja de la tabla de posiciones, desde el cuerpo técnico se tomó la determinación de limitar la información que se entrega al público en cuanto a la nómina.

“El nuevo cuerpo técnico tiene como política no dar a conocer los convocados previo a cada juego, ni el reporte médico, como lo ha hecho a lo largo de su carrera. Por esa razón no publicaremos ni enviaremos información referente a este tema”, dice el mensaje dado a los medios de comunicación que cubren el día a día del elenco paisa.

Lo anterior significa que los detalles correspondientes al primer equipo de Nacional se darán a conocer cuando salgan las alineaciones en la previa de los partidos o según lo que cuente el mismo estratega uruguayo en las diferentes ruedas de prensa.

Declaraciones del nuevo director técnico

En el canal oficial de Atlético Nacional, Pablo Repetto agradeció el recibimiento y el buen trato recibido desde su llegada. “La verdad que nos han recibido espectacular todos los que trabajan en el club, los jugadores, la ciudad. Confirmamos que es muy linda”, dijo.

Se refirió además al estado de ánimo de sus dirigidos y dejó entrever que su sueño con el equipo verdolaga es salir campeón, algo que no logra en Liga desde el Torneo Apertura del 2022.

“Vemos que los jugadores están golpeados, quizás por no haber logrado resultados esperados. Están con ganas, que es fundamental, y a partir de eso tenemos que empezar a lograr lo otro y ser un buen equipo... Se me vino a la mente cuando me tocó jugar acá con todo verde y blanco el estadio, con clima espectacular. Me decís ‘Nacional’ y ese es mi recuerdo. Ojalá podamos acercarnos a ese entorno, que vendrá de la mano de lo que pueda hacer el equipo en la cancha”, continuó.

Y complementó: “Tengo un sueño acá con Nacional, no lo voy a decir, pero seguro es el de la gente también. Es un sueño cumplido estar acá ya, en una institución así. Hoy lo disfruto con la responsabilidad del caso, me hace estar feliz y ojalá podamos cumplir una etapa prolongada con resultados”.