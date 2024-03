Herrera pide a Dayro Moreno para la Selección: “Lorenzo, lo invito a que lo convoque”

Un partido histórico se vivió en el Palogrande de Manizales. Dayro Moreno igualó la marca de Sergio Galván Rey como máximo goleador del fútbol profesional colombiano con 224 anotaciones. Ante Envigado y por la jornada 11 de la Liga colombiana, el delantero tolimense marcó un golazo de tijera para igualar el registro que ostentaba el colombo argentino por más de una década. El juego terminó 2-1 con goles del mencionado Dayro Moreno, Esteban Beltrán para el local, y Bayron Garcés para la visita.

En la rueda de prensa posterior al compromiso, el entrenador Hernán Darío ´Arriero’ Herrera, de Once Caldas aprovechó para felicitar y elogiar a su jugador por el récord obtenido, además de resaltar las virtudes de su rival en un partido intenso. De igual forma, no desaprovechó

el momento para enviar un contundente mensaje al entrenador de la Selección Colombia.

“Néstor Lorenzo, lo invito a que lo convoque, aquí es el goleador del fútbol colombiano, convóquelo, dele ese gusto de que él se retire con la Selección. No le estoy pidiendo mucho, porque él se lo merece, es el goleador y ser el goleador del fútbol colombiano es un mérito, usted ha convocado a muchos de afuera, pero acá es una plaza muy buena también, tenemos cuatro estrellas. A eso lo invito profesor”, sentenció.

Sobre el partido, resaltó que su rival hizo un gran trabajo viniendo a presionar y buscar el compromiso, “hay que valorar mucho lo que hizo el Envigado hoy, un Envigado que nos jugó diferente a lo que venía jugando, vino a atacarnos, y fue un gran rival para nosotros, anímicamente y grupalmente estamos fuertes. Nos faltan cosas, nos faltan otras cosas que estamos mirando con el cuerpo técnico y con los jugadores, pero eso con trabajo en semana, de hablar con ellos, de mejorar lo que nos faltó hoy. Nos faltó concretar las opciones de gol cuando las tuvimos, en el medio campo creo que le dimos el balón a envigado y ahí nos ganaron, creo que fuimos justos ganadores ante un gran rival”.

Dayro Moreno y su reacción tras igualar a Galván

Dayro celebró con sus compañeros y vivió el momento con gran intensidad. En el festejo, Sergio Galván Rey se acercó a él con una camiseta que tenía el número 224, cifra del récord que ahora comparten ahora como máximos goleadores del FPC. En la rueda de prensa, el delantero narró el momento, “gracias a Dios, cuando tuve la oportunidad de debutar, compartí habitación con él y mira cómo es la vida, ahora estamos celebrando cosas grandes en el fútbol”, inició sentenciando Dayro.

“Primero a Dios, este logro que conseguí el día de hoy dedicárselo a mis hijas, a mi familia, a mis padres, a toda la gente del pueblo de Chicoral, del pueblo del Tolima, que desde que salí de mi pueblo siempre salí con el anhelo de ser grande, y más con esta camiseta que me ha dado todo, siempre lo soñé, dije que iba a hacer historia con esta camiseta, aquí en el Palogrande que es un fortín, siempre lo he dicho”, expresó el delantero tras igualar el récord. “Esto es fruto del trabajo que vengo con el cuerpo técnico, con los compañeros, tenemos un equipo muy bueno, en todo sentido; somos buenos seres humanos, somos personas, somos grupo”.

“Desde diciembre, él me decía que me iba a acompañar siempre cuando me acercara a uno a dos goles para romper el récord, me escribió y nos hablamos. Es una gran persona, un gran ser humano, un gran profesional. Lo hablábamos, qué mejor que la historia se quedara aquí en nuestra institución, en nuestro equipo, en nuestra ciudad, porque los dos somos hinchas del Once, queremos al Once. El Once nos ha dado todo a nivel nacional e internacional. Tenemos el nombre por el Once Caldas nos abrió las puertas. Cuando lo vi y vi que me iba a entregar la camiseta fue una alegría inmensa y a él también se le notaba la alegría”, contó Dayro.

Dayro también habló sobre su nuevo objetivo en su carrera profesional, “Esto no para acá, tengo otro reto importante que es alcanzar a Aristizábal y Falcao. Yo siempre me propongo metas. Mi meta cada semestre es mínimo 10 goles, ahorita creo que estoy a 13 o 14 goles (de Aristizábal), yo sigo trabajando para hacer goles, porque nosotros los delanteros siempre nos proponemos hacer goles en cada partido. Ya no me propongo para este año, en noviembre o en diciembre, pero más que eso quiero celebrarlo con un título con esta institución. Aquí no es Dayro y el récord, sino el conjunto, el cuerpo técnico y lo que se merecen la hinchada y ustedes, los periodistas”, finalizó Moreno.