Máximos goleadores de la historia del fútbol colombiano: así queda el ranking

Dayro Moreno volvió a marcar gol y alcanzó a Sergio Galván Rey en la cima como máximos goleadores del fútbol profesional colombiano. El delantero tolimense anotó, un espectacular golazo de tijera en el empate de Once Caldas frente a Envigado en el Palogrande de Manizales por la fecha 11 de la liga colombiana.

El atacante, que en la actual temporada ya acumula siete goles (vs Chicó, vs Nacional, vs Bucaramanga, vs Patriotas, vs Pereira, vs Millonarios y vs Envigado), alcanzó la cifra de 224 goles e igualó la marca del exjugador colombo-argentino Sergio Galván Rey que ostentaba el récord en solitarios desde hace más de una década.

Top 15 de máximos artilleros del FPC

Sergio Galván Rey - 224 Dayro Moreno - 224 Iván René Valenciano - 217 Hugo Horacio Lóndero - 211 Omar Lorenzo Devanni - 205 Oswaldo Marcial Palavecino - 204 Jorge Ramírez Gallego - 201 Victor Hugo Aristizábal - 187 Arnoldo Iguarán - 186 Willingon Ortiz - 184 José Omar Verdún - 184 Rubén Darío Hernández - 182 Antony de Ávila - 181 Léider Preciado - 179 José Américo Montanini - 178

Además de eso, Dayro Moreno, que es el jugador que más veces ha ganado el botín de oro del FPC, con siete premios al máximo anotador del torneo, y en el presente campeonato es nuevamente el máximo goleador, con 7 tantos. Seguido por Hugo Rodallega, Yeison Guzmán y Juan Jose Córdoba con 6 anotaciones.

El delantero tolimense anotó los 224 goles en el FPC vistiendo cinco camisetas. El jugador ha pasado por Once Caldas, Junior de Barranquilla, Millonarios, Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga y en todos los equipos ha sabido brillar con sus anotaciones.

Goles de Dayro Moreno