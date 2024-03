Autoridades entregan recomendaciones para el partido entre Once Caldas y Envigado

Manizales

En relación con el encuentro, la secretaria del Interior del municipio, Paula Andrea Sánchez Gutiérrez, invitó a que la fiesta del fútbol tenga de nuevo medidas de prevención para el ingreso de los asistentes al estadio a partir de las dos de la tarde en Palogrande: “Las mujeres en estado de embarazo pueden ingresar, pero se recomienda no lo hagan, porque en caso de una evacuación pueden poner en riesgo su salud y la de su bebé; al estadio no llevar correas, cinturones, elementos cortopunzantes, ni bolsos ni carteras grandes, porque no se dejarán entrar; no podrán ingresar los niños menores de cinco años en las tribunas establecidas.”

En la Comisión Local de Fútbol realizada en la secretaría del Interior, con los organismos de seguridad, voceros del Once Caldas, empresa logística, entes de control, secretarías de Salud, Movilidad y Deporte, organismos de socorro y emergencias, y representantes de las barras; para determinar las acciones de control, prevención y seguridad antes, durante y después del Partido Once Caldas vs Envigado, se concluyó que habrá una buena asistencia de aficionados