Ministro anuncia medidas para aliviar las tarifas de la energía en el Caribe colombiano

Sincelejo

En la Cumbre Energética del Caribe en Sincelejo, el Ministro de Minas y Energía anunció un paquete de medidas para aliviar las tarifas de energía en el Caribe.

El ministro Andrés Camacho escuchó a la comunidad y a los demás actores que participan en la prestación del servicio de energía en el Caribe, y reiteró que ya está listo para comentarios un borrador de decreto, con el que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) deberá revisar todos los componentes de la fórmula tarifaria de la energía para tratar de corregir los elevados costos en la Costa Caribe.

Esta medida ya la había anunciado en un debate de control político en el Senado de la República al que fue citado el pasado 5 de marzo.

“Lo primero que hay que decir es que en el centro están los usuarios, así que todas las alternativas son bienvenidas y las seguimos analizando, pero que no nos sigan planteando que la solución es seguir salvando empresas. Aquí lo que tenemos que salvar es a la gente y por eso tenemos un billón de pesos para entregar energía con comunidades energéticas, para hogares energéticamente sostenible”, mencionó el ministro Camacho.

Otros anuncios del Ministro

Otra medida acordada en el desarrollo de la cumbre, es la instalación de un plan con los gobernadores, alcaldes y congresistas de la bancada Caribe para trabajar en el asunto de las pérdidas, que es el cobro que se hace por el hurto de energía y va incluido en la tarifa, trayendo a las empresas para analizar cómo han sido sus gestiones al respecto.

Además, el jefe de la cartera de Minas y Energía dijo que se verificará cómo ha sido el proceso de atención y de territorialización de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para que responda ante las inquietudes y exigencias de la gente.

También mencionó una agenda normativa, mediante la cual se tiene en desarrollo un plan de emergencia tarifaria para el Caribe y la radicación de una nueva ley de servicios públicos que transforme el sector.

“Acordamos también un plan de transición energética para el Caribe, que incluye cuatro convenios para que las gobernaciones pongan los lotes y el Ministerio de Minas y Energía ponga los diseños y los recursos, y de esta manera instalar parques solares que le entreguen directamente a la gente las soluciones energéticas”, dijo el Minminas, indicando que la instalación empezaría en el transcurso de los próximos dos meses.

Por último, se estableció una mesa con las autoridades administrativas de la región para discutir la posibilidad de crear una empresa regional de generación de energía renovable en una alianza público-privada, que produzca energía para la comunidad a tarifas justas y que resuelva el problema estructural de las comercializadoras.

Le recomendaron no asistir

“Aquí muchos me dijeron que no viniera a la cumbre, que porque la gente tiene muchos reclamos y la gente está berraca, yo no le tengo miedo a eso. Este Gobierno se debe a la gente y este Gobierno le responde a la gente, así que voy a estar con las botas puestas para resolver el problema del Caribe”, finalizó el ministro Andrés Camacho.