Luly Bossa anunció la muerte de su hijo Angelo y pidió ayuda para sus gastos funerarios

Ángelo fue diagnosticado con Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) a la temprana edad de 10 años, lo que implicó una constante atención y cuidado por parte de Luly, para garantizarle la mejor calidad de vida posible.

Con lágrimas en los ojos, Bossa compartió con sus seguidores: “Mi Ángelo se me fue, yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda”.

Bossa, conocida por su participación en diversas producciones televisivas y cinematográficas como: In fraganti, 5 viudas sueltas, El Zorro: la espada y la rosa, Las Vega’s, La ley del corazón, Polvo carnavalero, Loquito por ti, Las muñecas de la mafia 2, Enfermeras y Lala’s Spa, utilizó su reconocimiento para concientizar sobre la Distrofia Muscular de Duchenne y compartir los desafíos enfrentados en el cuidado de su hijo, Ángelo.

La salud de Ángelo fue una preocupación constante para Bossa, quien expresó en varias ocasiones las complicaciones adicionales que su hijo enfrentó, especialmente relacionadas con limitaciones respiratorias y, recientemente, con la negación de medicamentos por parte de Cruz Verde.

Esta enfermedad ocasiona debilidad progresiva y pérdida de la masa muscular, limitando la movilidad y las actividades de la vida diaria de quienes la padecen.

Este fue el video que la actriz compartió a través de sus redes sociales: