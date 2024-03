Cúcuta registra pacientes afectados por demoras en la liquidación de Medimás

Cúcuta

La EPS Medimás aún no ha desaparecido, su camino a la liquidación no ha superado el 51%, sin embargo, la Superintendencia Nacional de Salud le dio plazo hasta el 31 de octubre para que desaparezca del radar del sistema.

Ligia Velasco, representante del comité de usuarios de Norte de Santander le explicó a Caracol Radio que esto se produce demoras en otros procesos con algunas EPS que dependen de esta liquidación, y lo que más le preocupa es que se cumplen dos años de espera.

“El activo ellos lo negociaron con algunas ARL porque necesitan plata para pagar a los pasivos, pero se suponía que eran dos años. Ahora son dos años, seis meses y veintitrés días. Es una afectación grande, porque aquí tenemos problemas por la frontera, la falta de profesionales de la salud, saturados por todos lados”.

Destacó que los pasivos se ven reflejados en las IPS, entonces estas entidades están asfixiadas esperando pagos ahorita.

“Tenemos exceso de afiliados y las IPS no ofrecen el servicio de la salud, lo que pasa es que ya no hay citas a un mes, sino a dos o tres meses, muchos no quieren trabajar y están esperando esta liquidación”.

Concluyó que esta es una noticia muy lamentable para el personal médico, para las farmacias, y la barrera es que no están contratando más personal en la red privada o pública por las demoras en el pago de la liquidación.