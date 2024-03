¿Qué es la Paz Total? Se pregunta la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz

Tolima

En medio de una Cumbre de Seguridad y Convivencia con el Ministerio de Defensa Nacional, se conoció la noticia sobre el asesinato de un habitante del corregimiento de El Limón, en zona rural del municipio de Chaparral, cuyos autores serían integrantes de las disidencias armadas.

Por ese motivo, la gobernadora del Tolima , Adriana Magali Matiz, quien reafirmó sus denuncias al alto Gobierno: “Yo vine hoy aquí, a esta Cumbre de Seguridad, a pedirle al Gobierno Nacional más acciones y menos retórica. Mientras nosotros estamos en la Cumbre de Seguridad aquí en Bogotá, allá en el territorio, en el corregimiento de Limón, en el municipio de Chaparral, mataron hoy a un ciudadano de 50 años; supuestamente, las disidencias de la Ismael Ruiz y ordenaron el desplazamiento de su familia. No podemos permitir que esto siga pasando en el Departamento de Tolima y por eso hoy estoy aquí, exigiéndole al Gobierno acciones concretas, acciones articuladas con los gobiernos departamentales”, dijo, en tono airado, la mandataria de los tolimenses.

Agregó, además, que su Gobierno no cederá ante la intimidación y la violencia: “Y si a mí me toca trasladar el despacho de la Gobernación al sur del Tolima, pues allá vamos a estar, porque tenemos que garantizarle la seguridad a nuestros ciudadanos”.

A renglón seguido la mandataria seccional de preguntó: “¿Qué es la Paz Total? Acaso no es poder garantizarle a la gente que no la maten, que no la roben, que no la extorsionen? La Paz Total es la presencia del Estado en los territorios con educación, con infraestructura, con vías. Esa es la verdadera paz total y la convivencia ciudadana”.