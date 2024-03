Equidad recibe al Deportivo Cali en el duelo de verdes por la fecha 11 del campeonato

Equidad y Deportivo Cali medirán fuerzas en el segundo encuentro de la fecha 11 de la Liga colombiana. A las 8:20 PM, rodará el balón entre ambos conjuntos que van por el objetivo principal, ganar y llevarse los tres puntos.

Equidad y una campaña por lo alto

Sin duda, una de las sorpresas del campeonato ha sido Equidad, que está dentro de los tres primeros de la tabla, siguiéndole el ritmo a Deportivo Pereira, y el líder Deportes Tolima. Con 20 puntos y +6 en la diferencia de gol, los bogotanos se ubican terceros, alrededor de 10 puntos de asegurar su cupo a las fases finales del rentado nacional.

Los dirigidos por Alexis García se han caracterizado en este torneo por imponerse sobre los grandes con un calendario apretado por el nombre de sus rivales en las últimas fechas. Venció al América en la fecha 8, a Nacional en la 9, y a Millonarios en la 10. Y lo que le queda en los próximos duelos, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín y Junior de Barranquilla. Todos ellos son rivales directos de cara a la segunda mitad del calendario.

De llegar a ganar, y en caso de que Tolima y Pereira no ganen en sus partidos, los bogotanos ascenderían al primer lugar de la tabla de posiciones.

Deportivo Cali, a por los ocho

El conjunto de la ciudad del Valle está en la pelea por uno de los disputados tiquetes a los cuadrangulares finales. Su participación ha mejorado desde que Jaime de la Pava tomó el equipo, adaptando su idea de juego al equipo con los nuevos jugadores que llegaron a inicio de año.

Si bien cayeron por la mínima diferencia ante Once Caldas con la anotación de Gustavo Torres, los vallecaucanos no bajan los brazos, demostrando que pueden complicar a cualquier rival. Inclusive, estuvieron cerca de empatar el partido anterior con un disparo desde el punto penal que atajó James Aguirre, arquero de Once Caldas.

El plantel verde está actualmente en la octava posición de la tabla con 14 unidades en 10 partidos jugados. Con los mismos puntos supera a Águilas Doradas e Independiente Medellín por tener una mejor diferencia de gol de +4.

A las 8:20 PM, Equidad y Deportivo Cali medirán fuerzas en el estadio Metropolitano de Techo de la ciudad de Bogotá. Podrá seguir al tanto del partido en la transmisión del Fenómeno del Fútbol.