César Farías sobre su situación coyuntural con América: “Yo no me sé entregar”

La continuidad del entrenador César Farías con el América sigue en pie, después de la eliminación ante Alianza FC en Copa Sudamericana. Los días siguen corriendo y los resultados no se dan para el equipo de la ciudad del Valle que saca cada punto que puede a cuentagotas.

En conversación con el medio Win Sports, el técnico venezolano habló del momento crítico por el que pasa el equipo y su situación laboral con las directivas. Él más que nadie sabe que hay una clasificación en juego, y que revertir las cosas será un verdadero reto en lo que queda de semestre.

“Los técnicos tenemos las maletas detrás de la puerta (…) Había hablado con don Tulio (Gómez) y me dijo “profe, todo con cabeza fría”. Hemos estado mucho con la presidenta, con doña Miryam (Giraldo), y ahora pensando en el partido del sábado. Más allá de que la cuesta se nos puso hacia arriba, pero que también uno debe entender que esto es mucho del juego mental. No es solamente de estar positivo, de tener carácter, sino de tranquilizarse”, expresó Farías.

Se cuestionó si la continuidad del entrenador dependía de un tema económico que le impedía a la dirigencia rescindir de los servicios del experimentado técnico. Sin embargo, él salió a desmentir los rumores y confesó que ha hablado con Marcela Gómez, presidenta del equipo, sobre el tema.

“No hay ninguna atadura que no puedan tomar una decisión. Ya lo conversé con la presidenta hace tres semanas, esto está claro, no pasa por ahí. La familia Gómez se ha comportado bien conmigo y han dado todas las condiciones de trabajo. Yo no soy nuevo en esto, entiendo las situaciones y si fuese así y si ellos no pudiesen más con la carga, la entiendo perfectamente”, añadió.

Farías reconoce todas las dificultades que ha tenido al mando del América, y acepta que llegó al equipo con poco tiempo de preparación, con un proceso anterior, y con jugadores nuevos. Sin embargo, para él, hay mucho trabajo por hacer, y una coyuntura a la cual darle vuelta. “Yo sé donde llegue. Sé que llegue sin estar en la pretemporada, sé que había 14 jugadores nuevos, sé la dificultad de un equipo grande, y sé que no tengo los 90 días de trabajo que siempre hablo de las 90 sesiones. Se puso cuesta arriba y estamos dispuestos a afrontarlo”.

América vuelve a jugar con Alianza por Liga local en condición de local el sábado 9 de marzo a las 6:20 PM, y va con el propósito de mantener su filosofía como profesional. “El sábado voy a dirigir, voy a ir con el mayor amor del mundo y voy a ir con la filosofía que voy a todos los partidos. Con la ilusión del primer día y con la necesidad del último. Yo no me sé entregar y no vine aquí a bajar los brazos”.