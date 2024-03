Presidente del Cali revela los requisitos que debe cumplir Jaime De La Pava para continuar

El Deportivo Cali ha tenido una importante mejoría en su rendimiento en la temporada 2024. El cuadro vallecaucano se mantiene a raya de los puestos de la zona roja en la tabla del descenso y en Liga está metido dentro de los ocho, gracias a las 14 unidades sumadas en diez fechas disputadas.

En diálogo con El VBAR Caracol, Guido Jaramillo, presidente de la institución verdiblanca, se refirió a la nómina que se puedo armar para este año deportivo, los resultados obtenidos y el trabajo que viene adelantando Jaime De La Pava en el banquillo técnico. Justamente sobre esto último, el directivo dio a conocer las cláusulas que tiene el estratega para poder continuar al mando.

Vale recordar que De La Pava estuvo muy cerca de abandonar la institución al término del 2023, pero tras días de incertidumbre la directiva optó por darle continuidad al proceso del barranquillero.

Jaramillo se refirió una vez más a la polémica salida de Luis Sandoval, quien ahora es jugador del Real Cartagena, y al tempranero adiós del canterano Alejandro Villarreal. Además dio detalles de los jugadores que podrían salir en un futuro cercano, como lo son Juan José Córdoba, Gian Franco Cabezas o Alejandro Rodríguez. En dicho sentido aclaró que las ventas son necesarias para ir saneando los problemas financieros del equipo.

“En esto hay mucho trabajo por hacer, de parte y parte. Creemos que hay que trabajar mucho con los jugadores. Cuando se les brindan las garantías suficientes y se sienten cómodos es importante. Nosotros ya resolvimos con Alejo Rodríguez, también con Juan José Córdoba y estamos ya muy cerca con Gian Franco Cabezas, pero porque ellos son muy agradecidos. Toca trabajar mucho porque a veces ponen algunos intereses que no van con la realidad del club”, sentenció el directivo.

Actualidad del Deportivo Cali

El club está dentro de los ocho

“Yo creo que estamos consolidando un buen equipo, una buena nómina. Hay variantes que el técnico tiene en cada partido y creo que esto nos da la tranquilidad. Desafortunadamente hemos perdido dos partidos de local, que nos pone al borde de la tabla en los ocho, pero estamos peleando por no dejarnos sacar”.

Continuidad de Jaime De La Pava

“Las condiciones no han cambiado. Desde que iniciamos el torneo a comienzo de año, las variables de medición fueron dos: obviamente sumar puntos para alejarnos del promedio en el que estamos y mezclar jugadores con experiencia y jóvenes para buscar ventas. Necesitamos mostrar los muchachos, de tal manera que podamos tener recursos, que estamos necesitando para poder operar. Esas fueron las dos variables y en eso estamos”.

Notoria mejoría en el rendimiento

“Buscamos más sincronía a nivel de juego, los jugadores cada vez van teniendo mucha más coordinación y juego en equipo, que es lo que ha ido buscando el profe Jaime. Él nos ha comentado que las variantes pueda hayan incluido un poco en los resultados, en algún momento. El partido con Caldas, a pesar de haber hecho los cambios que todos creímos iban a funcionar y lo hicieron, una situación puntual hizo que el partido cambiara su rumbo y el marcador de tal. La gente está muy contenta, los hinchas nos están acompañando porque están creyendo, confían, ven un equipo mucho más compacto. Eso nos deja, por ese lado, más tranquilos. Nos faltan los puntos, ganar de local”.

Ventas del club

Caso Chino Sandoval

“Lo del Chino no fue esperado por el Deportivo Cali, como lo hemos dicho en diferentes ocasiones, pero al final esa fue su voluntad y la de su representante. Hicimos todo lo posible hasta el final, pero la propuesta nuestra, que se acercaba muchísimo a la que se supone ellos nos habían planteado, no fue aceptada. Al final llegamos a un acuerdo en el que nos reconocen un 50% si el ‘Chino’ Sandoval es vendido hasta el 31 de diciembre de este 2024; si se hace una futura venta el próximo año tenemos una participación del 20%. Con el Real Cartagena no hubo ningún tipo de negociación porque al final Luis ya estaba en su periodo de quedar libre... Fue muy difícil con su agente haber llegado a un acuerdo, esa es la conclusión de todo esto que vivimos con Luis el ‘Chino’ Sandoval. Una cosa era lo que hablábamos con él, personalmente hablé en varias ocasiones con el ‘Chino’ y me decía una cosa; luego el agente decía otra y al final no pudimos llegar a un acuerdo”.

Salida del canterano Alejandro Villarreal

“Estos jóvenes tienen mucha ansiedad de tener oportunidades y jugar, pero ustedes bien saben que en este momento las condiciones no se dan fácilmente para que ellos puedan tener esos minutos que desean. Finalmente no tienen la paciencia, la tranquilidad de esperar su momento y toman la opción de irse. No podemos nosotros retenerlos de manera obligatoria. A Villarreal le hicimos también contrapropuesta y no fue aceptada por sus agentes, su familia, y entonces tomó la decisión con esa propuesta que tenía”.

Posibles ventas a futuro

“Por Juan José (Córdoba) sí han habido algunos acercamientos, pero todavía no lo suficientemente tentadores respecto a lo que él está ofreciendo como jugador en este momento. Estamos esperando... En los planes de ventas estaban en principio Luis el ‘Chino’ Sandoval, Juan José Córdoba, también han preguntado por nuestro arquero Alejandro Rodríguez”.

Problemas con un jugador de la nómina actual y su agente

“Tuvimos un caso con uno de nuestros jugadores, de los que están actualmente. Le tocó cambiar su agente, porque estaba por una línea muy diferente a la que el jugador quería, que era quedarse en el Cali, tal y como finalmente lo decidió e hizo. También ellos tienen criterio y pueden decidir qué es lo que quieren”.