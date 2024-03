Se logró 94% de conectividad, pero se perdieron $68 mil millones: MinTic por Centros Poblados

Este jueves 7 de marzo, el Gobierno Nacional entregó un balance sobre los avances del proyecto Centros Poblados (ahora Centros Digitales) que busca garantizar el acceso a internet en las zonas rurales.

Según cifras presentadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), hasta el momento solo se han recuperado 2 mil millones de pesos de la inversión total de este escándalo de corrupción (70 mil millones de pesos).

No obstante, el panorama no es del todo desesperanzador, pues, en diálogo con 6AM Hoy por Hoy, Mauricio Lizcano, ministro de las TIC, aseguró que aunque solo se han recuperado esa cifra, a la fecha ya se logró el 94% de la conectividad en las 14 mil escuelas de todo el país:

“Cuando llegamos estaba fracasado este proyecto. Recordemos que Centros Digitales es un proyecto que contrató el expresidente Duque y en su momento la ministra Abudinen para conectar 14 mil escuelas de todo el país (...)

Desafortunadamente, ganaron dos contratistas, Claro y Centros Poblado que fue el que se robaron, el de Emilio Tapia, cuando el Gobierno caducó el contrato con Tapia por todo este apto de corrupción, le entregó ese contrato a ETB”.

De acuerdo con el funcionario, el gobierno Petro recibió el proyecto con un avance del 41%, mayoritariamente de Claro y casi cero % de ETB, pero hoy, el MinTIC hace entrega de la obra con una ejecución del 94.21%, lo que evidencia que la conectividad en estas zonas vulnerables se salvó.

“Lo que no se salvó fue la plata, hemos visto pocos avances por parte de la Fiscalía y de la justicia, pocos avances en identificar los culpables, porque no solo la plata se la robaron, sino que hoy no hay ningún condenado, solo hay uno en la cárcel que es Emilio Tapias y, hay otros que han dado sumas irrisorias de 187 millones y están en casa por cárcel”.

Según señaló el ministro, para recuperar la inversión, el Gobierno tuvo que poner los 70 mil millones adicionales: “Tenemos 140 mil millones aquí embolatados y que hasta hoy no tenemos ningún avance positivo de recuperación de la plata, ni de condenados”.

Noticia en desarrollo