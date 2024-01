Centros Poblados: Emilio Tapia pidió tiempo para devolver los $6.200 millones que se robó

JUDICIAL

Caracol Radio supo que la audiencia de acusación formal en contra de Emilio Tapia, uno de los señalados “cerebros” del caso Centro Poblados, se aplazó porque el procesado pidió tiempo para devolver los $6.200 millones que robó, mientras le descongelan las cuentas y empresas.

En el memorial dirigido al juez 47 de Conocimiento de Bogotá dice que ya es de público conocimiento que la Contraloría General determinó que no es responsable fiscalmente en ese escándalo.

Como consecuencia de ello, ya se ordenó el desembargo de las cuentas de Emilio Tapia y de sus empresas y ese proceso administrativo está en trámite.

Tapia recordó al juzgado que inicialmente iba a entregar un Bien Inmueble, situación que había sido coadyugada por el entre fiscal y la agencia judicial, pero que finalmente se decidió que la entrega no fuera en especie, sino en dinero.

“Es por los motivos antes expuestos que, a pesar de tener la voluntad y la ferviente intensión de cumplir con lo acordado en el proceso de la referencia, se me ha dificultado el cumplimiento del mismo por no disponer de la disponibilidad inmediata de esos recursos, no obstante, debido a gestiones distintas ya estoy próximo a darle cumplimiento al mismo, muy a pesar de las circunstancias en las que me encuentro actualmente”, dice el documento.

El juez accedió a la petición de Emilio Tapia, y el próximo cuatro de abril quedó programada la próxima audiencia.

Se sabe que Emilio Tapia, con la devolución de ese dinero, está buscando un preacuerdo con la Fiscalía.

Memorial de Emilio Tapia en el que pide tiempo para devolver el dinero del caso Centros Poblados Ampliar