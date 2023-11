Tecnología 5G en Colombia: ¿cómo nos cambiará la vida? El ministro de las Tic responde

En Caracol Radio conversamos con Mauricio Lizcano, ministro de las Tic, quien compartió detalles importantes sobre la tecnología 5G durante el evento Colombia 4.0, que se desarrolla del 29 de noviembre al 1 de diciembre en Corferias. Asimismo, el ministro aclaró dudas frecuentes que presentan los colombianos.

La llegada de un internet más veloz

La tecnología 5G pronto llegará a Colombia. El Gobierno colombiano se encuentra trabajando en el proceso que permita implementar un internet más veloz en todo el territorio. Y pese a que persisten diferentes dudas entre los colombianos sobre los beneficios de este desarrollo tecnológico, el actual mandato ha avanzado de forma considerable.

De hecho, el próximo 20 de diciembre se realizará la subasta 5G en el país, con la que, según el Ministerio de las Tic, se pondrá a disposición de un operador móvil el espectro disponible para que se pueda mejorar la conectividad y cobertura en Colombia.

El camino en los últimos meses ha sido el siguiente:

En septiembre se hizo la publicación los precios del espectro para la subasta de tecnología 5G en Colombia

El 20 de octubre se realizó la publicación de la resolución con las condiciones para el uso del espectro y la subasta 5G

El pasado martes 14 de noviembre de 2023 se venció el plazo para la presentación de solicitudes de participación en el proceso de subasta.

Ahora bien, de acuerdo al Ministerio y al cronograma que se entregó hace meses, faltaría por cumplir dos fechas importantes.

Diciembre 8: fecha límite (estimada) para subsanaciones y entrega de garantías.

fecha límite (estimada) para subsanaciones y entrega de garantías. Diciembre 20: Subasta del espectro.

¿Cómo nos cambiará la vida?

El ministro aclaró en Caracol Radio que con la tecnología 5G los colombianos podrán disfrutar de mayor velocidad al momento de estar conectados y serán partícipes de un ecosistema de innovación en términos laborales.

Estas fueron las palabras del ministro: “La tecnología 5G le va a cambiar la vida a los colombianos, porque en su celular van a tener hasta 40 veces más velocidad de descarga; y hasta 50 veces más velocidad en subir la información. Esto significa que ya no está esa ‘ruedita’ dando vueltas mientras esperan que cargue la información.”

Adicionalmente, explicó cómo se beneficiará el sector productivo del país. “A los empresarios les va a dar todo un ecosistema de oportunidades, para que puedan hacer muchos negocios, como en telemedicina, en puertos, en manufactura, en robótica, en la nube. Entonces crea un ecosistema de innovación y le facilita a los ciudadanos la conectividad con más velocidad”.

Las dudas que persisten:

El ministro realizó énfasis sobre lo que había explicado en exclusiva en Caracol Radio en Cartagena durante la Andicom el pasado 7 de septiembre. Para ese momento, el jefe de la cartera de las Tic explicó que: “Primero, las antenas no dañan la salud, no son ionizantes, por esa frecuencia no hay afectaciones a la salud. Segundo, no va a subir la tarifa del celular. Tercero, no hay que cambiar el celular”.

En esta ocasión, el ministro insistió en el tema. “Los colombianos no tienen que pagar más por la factura, no tienen que cambiar de celular, y no es malo para la salud”