ONG Progresar rechaza propuesta para defender a quienes actúen en defensa propia

Cúcuta

Organizaciones sociales, abogados constitucionalistas, empresarios, dirigentes políticos rechazaron la propuesta del alcalde de pagar la defensa jurídica de quien asuma justicia por sus propias manos.

El director de la Ong Progresar Wilfredo Cañizares dijo a Caracol Radio que “es desafortunado, genera mucha confusión la propuesta que el alcalde haga cada semana, haciendo propuestas sin ningún sustento técnico, frente a los problemas de seguridad de la ciudad”.

Indicó que “este es un tema inviable, raya en la ilegalidad, no hay forma que, con los recursos públicos, se pueda financiar a particulares y mucho menos a personas que cometan un crimen”.

“Independientemente de las situaciones que se puedan dar, es errático y desafortunado que una ciudad con los niveles de violencia que tenemos, prácticamente se induzca al ciudadano a cometer un delito” expresó.

“El tema de armar al ciudadano no ha funcionado, en contextos no tan difíciles y complejos de violencia y de falta de cultura ciudadana como la que tenemos en la ciudad eso no ha funcionado. No entendemos porque el alcalde sigue dando soluciones de fuerza a un problema que es supremamente complejo. El tema de violencia en la ciudad no se va a resolver con medidas de fuerza” precisó el líder.

Señaló que “es una locura lo que está proponiendo el alcalde. Aquí hay estructuras criminales peligrosas, el paramilitarismo, la guerrilla del Eln, las disidencias de las farc que tienen una estructura urbana para realizar acciones violentas. Son estructuras que tienen la capacidad de atacar en cualquier momento”.

Finalmente manifestó que “la mayor virtud de un funcionario público en materia de seguridad es ejercer el liderazgo con conocimiento y responsabilidad frente a las decisiones que se puedan tomar. Uno entiende que quiera buscar soluciones, pero no con estas que ha planteado”.