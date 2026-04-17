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17 abr 2026 Actualizado 12:25

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Magisterio rechaza amenazas a comunidad educativa en Cáchira

Las autoridades en alerta por expansión de Los Pachenca

Amenazas de las Autodefensas a comunidad educativa en el municipio de Cáchira / Foto: Policía Nacional

Amenazas de las Autodefensas a comunidad educativa en el municipio de Cáchira / Foto: Policía Nacional(Thot)

Amenazas de las Autodefensas a comunidad educativa en el municipio de Cáchira / Foto: Policía Nacional

Norte de Santander

Los educadores en Norte de Santander a través de su organización sindical ASINORT, rechazaron las amenazas contra los directivos de la institución educativa Reyes en el municipio de Cáchira.

El presidente de esa agremiación Leonardo Sánchez dijo a Caracol Radio que “lamentamos esta situación que vulnera el derecho a la vida y a la educación de las comunidades por los actores armados que hacen presencia en nuestro territorio”.

“Hemos insistido en que las escuelas deben ser territorios de paz, no se puede involucrar a docentes ni estudiantes en el conflicto, violando el derecho internacional humanitario” dijo el líder sindical.

Explicó que cada vez es mas difícil la labor de los docentes por la presencia de actores armados ilegales, por el riesgo de reclutamiento forzado y por el uso de drones donde la población civil termina afectada.

En Norte de Santander, según el magisterio más de ciento cincuenta docentes han sido amenazados por las organizaciones al margen de la ley.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

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