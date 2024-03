“No podemos ser cancerberos”: ¿roce entre los presidentes del Senado y la Cámara?

Congreso

En medio de la controversia entre el presidente Gustavo Petro y el presidente del Senado, Iván Name, por el tema el agendamiento de las reformas del Gobierno, el presidente de la Cámara, el representante liberal Andrés Calle, aseguró que tienen en el legislativo tienen un rol que cumplir.

“A quienes dirigimos corporaciones de elección popular nos debe pesar el deber de respeto y garantía de la democracia para ser promotores de los debates que la ciudadanía reclama. Porque ostentamos la responsabilidad de colaborar armónicamente sin ver las diferencias ideológicas”, indicó Calle desde su cuenta de X.

Aunque no mencionó a Name, ni a nadie en particular, el presidente de la Cámara añadió que “no podemos ser ‘cancerberos’ que restringen el libre debate. Mejor ser ‘la puerta abierta’ que le de vía libre desde la independencia institucional a las controversias que rodean los sueños nacionales de tener un mejor sistema de salud, pensional y laboral”.

No es un secreto que el congresista liberal es cercano al presidente Gustavo Petro, y además en reiteradas ocasiones ha dicho que está comprometido con sacar adelante la agenda social del Gobierno que hace trámite en el Congreso.

No en vano, Calle concluyó diciendo que “en esta cámara reconocemos la legitimidad del pueblo que nos reclama acciones y cambios, sin autoritarismo y sin caprichos que nos lleven a destruir la esencia con la que construyeron las paredes del capitolio. Qué el debate se abra y que triunfe el dēmos-kratos”.