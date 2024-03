Nadia Sánchez Gómez ganó el Premio a la Mujer Cafam 2024

Bogotá D.C

Este miércoles fue la ceremonia del Premio a la Mujer Cafam 2024 que se realizó en el Teatro Cafam en Bogotá. Este premio reconoce a las mujeres que han contribuido a mejorar la calidad de vida de sus comunidades.

En la edición número 35 del premio, 158 mujeres se postularon y 29 fueron seleccionadas para ser las finalistas y competir por tener la estatuilla y $50.000.000 de pesos.

El premio este año se lo llevó, la representante de Bogotá, Nadia Sánchez Gómez, la fundadora de ‘She Is’, que busca promover proyectos de innovación social que impulsen a la equidad de género y a la participación de las mujeres que vivan en contextos vulnerables. ‘She Is’ fue creada en 2016 y tiene cuatro líneas de acción: She Is Esmeralda, She Is Gaviota de Paz, She Is STEAM y She Is Global Forum.

“Muchas de ellas tienen que caminar hasta dos horas para llegar a sus colegio. Muchas de ellas normalizan el abuso sexual. Y esta lucha vale la pena porque no solo han llegado a la NASA, también están en la universidad becadas, en esas áreas donde mayoritariamente estudian los hombres”, dijo la ganadora al recibir el galardón.

Asimismo, por primera vez se otorgaron dos menciones especiales. América Rey, del departamento del Meta, recibió este reconocimiento por enseñar la cultura llanera a las nuevas generaciones con su academia de baile ‘Corculla’.

La segunda mención especial fue para la candidata del Chocó, Yenny Cardena Mepaquito, por promover los saberes ancestrales de la cultura Wounan y así fomentar la autonomía de las mujeres de su comunidad.

Las ganadoras de esta mención recibieron una estatuilla y un incentivo económico por 25 millones de pesos.

El Premio Distinción Toda una Vida por el Arte se le fue otorgado a la gestora Teresita Gómez, por su labor de maestra y por ser una de las mejores pianistas del país. La maestra recibió el reconocimiento y 25 millones de pesos.

En esta edición, el público pudo votar por su candidata favorita y la ganadora fue la Teniente Lizeth Natalia Guío, del Huila. Guío es una mujer que se dedica a la educación y capacitación de niños, niñas y adolescentes sobre el riesgo de los artefactos explosivos en territorios donde se lleva a cabo el desminado humanitario.

La teniente obtuvo más de 20 mil votos y se llevó el Premio del Público más 7 millones de pesos.

El evento tuvo varios homenajes especiales. Al celebrarse los 35 años del Premio a la Mujer Cafam, se le rindió homenaje a cuatro mujeres que han fueron ganadoras del premio en ediciones pasadas por ser embajadoras y lideresas sociales.

- Yanet Mosquera Rivera, Mujer Cafam 2007

- Ruth Consuelo Chaparro Gómez, Mujer Cafam 2011

- Jenny de la Torre Córdoba, Mujer Cafam 2018

- Ludirlena Pérez Carvajal, Mujer Cafam 2019

En la ceremonia también hubo espacio para la música que estuvo a cargo de la cantante samaria, Maia que puso a cantar y a bailar a todos los asistentes.