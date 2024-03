Hernán Boyero y las razones de su mal paso por Millonarios: “Fue terrorífico lo que viví”

El delantero Hernán Boyero, que llegó a Millonarios en 2010 procedente de Blooming de Bolivia, donde venía de ser goleador y campeón, arribó a tierras colombinas con gran expectativa. El cuadro embajador vivía uno de los peores momentos de la historia y Boyero suponía la esperanza de gol del equipo, pero no fue así, incluso terminó siendo para muchos aficionados la peor contratación de la historia.

En una entrevista con Bolavip Colombia, Boyero habló de su paso por el conjunto capitalino, “A mí me puteaban porque yo no rendía, y estoy de acuerdo, no rendía y no pude rendir, nunca pude desplegar mi fútbol, yo pensaba que Millonarios iba a ser el trampolín mío para ir al fútbol grande, Europa”. Inició sentenciando.

“La incomodidad que yo sentí en ese club, el día que me subí al avión para devolverme creo que fue uno de los días más felices de mi vida. Fue terrorífico lo que yo viví en ese club, no me alquilaban el departamento, no me traían mi familia, yo estuve viviendo un mes y medio en una quinta en Chía, un lugar que era del Chiqui García, era totalmente incómodo”.

“Comíamos pollo todos los días, no digo que no me guste el pollo ni tampoco soy exquisito, pero no es lo ideal para poder rendir al 100% de un jugador profesional, un poco más y me salen plumas, debo tener plumas aun de haber vivido en esa quinta en Chía”.

Millonarios vivía uno de los peores momentos en su historia, tanto en materia económica como deportiva, pues llevaba años sin figurar a nivel local, y el delantero no dudó en referirse del tema, “Pero bueno no soy un tipo agrandado ni nada de eso, solo llegue en un mal momento, era manejado por gente incapaz, y otra era que no cobrábamos. Eres técnico, eres dirigente, estamos sin plata y nos exige, tenés que rendir, pero como”.

“Una pena haber llegado en ese momento a ese gran club, porque yo tengo un pesar enorme de no haber rendido en ese club”, finalizó Boyero.

Estadísticas de Boyero con la camiseta de Millonarios:

Hernán Boyero jugó en el embajador 16 partidos y marcó 4 goles, registro nada aceptable por la cantidad de goles con los que llegó precedido del fútbol de Bolivia. Su nivel deportivo nunca fue óptimo y fue ampliamente criticado, incluso al punto de ser catalogado por gran parte de la hinchada azul como uno de los peores refuerzos extranjeros en la historia del equipo.

Sus únicos 4 goles con el club los anotaría en un doblete por Copa Colombia ante el extinto, Academia Compensar y en Liga, un tanto contra el Cúcuta Deportivo y otro ante Envigado FC.