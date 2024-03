Rafael Santos Borré explica los motivos por los que regresó al fútbol sudamericano

Rafael Santos Borré fue presentado como nuevo jugador del Internacional de Porto Alegre. El delantero colombiano arribó a territorio brasileño en medio de un masivo acompañamiento de los aficionados, algo que, según él, influyó para que se decidiera por regresar a Sudamérica.

Santos Borré aseguró que inicialmente su deseo era continuar un poco más en Europa; sin embargo, el proyecto, el cariño de los hinchas y las charlas que sostuvo con las directivas del equipo fueron claves para que tomara la decisión de marcharse a Brasil.

“Al principio era difícil tomar la decisión. Mi carrera la había enfocado en estar más tiempo en Europa. Pero empecé a conocer más el proyecto de Inter, hablar con los directivos y crear un vínculo con la hinchada, me interesé en venir y me gustó la idea. Fue importante lo que me mostraron los directivos, no solo conmigo; el equipo está construido con jugadores de jerarquía que le pueden dar mucho a la institución. Uno como jugador quiere estar en un proyecto así con buenos jugadores, mentalidad e idea de juego”, comentó.

Últimos meses en Alemania

“Los últimos meses fueron duros en lo personal porque cuando se llegó a un acuerdo y se hizo oficial era difícil. Si me iba ahora o en verano iba a ser similar y mi cabeza estaba en lo que iba a vivir aquí, es mi futuro, un proyecto de 5 años. En Bremen sabía que estaba a préstamo e iba a terminar en verano. Soy una persona transparente y se lo transmití a los directivos y el entrenador del Bremen. Hubiera querido que se diera antes, pero fue en este momento; puedo ganar tiempo antes de que empiecen otras competiciones”.

La competencia en ataque

“Es un lindo problema que va a tener el Chacho (Coudet). Son muchas competencias, lo bueno es que tiene muchos jugadores de calidad y jerarquía. Va a ser importante que todos estemos preparados porque necesitaremos de todos. Cuando yo no pueda ser decisivo lo será otro”.

Jugar el clásico contra Gremio

“Es algo muy lindo de cada país, de cada ciudad, los clásicos son especiales. Vi el partido pasado, la forma de vivirlo, de disputarlo, mucho roce, es especial. Sentía que necesitaba para mi carrera, volverlo a vivir”.

El fútbol sudamericano

“Mucha felicidad porque he vivido cosas muy lindas en Sudamérica, conozco muy bien las competencias, sé cómo se vive el fútbol acá. Me hacía falta esa pasión de vivir el fútbol, eso influyó en la decisión. Vivir esa pasión a la que estoy acostumbrado”.

La influencia de Lucas Alario

“Hablé con Lucas (Alario), lo llamé varias veces. Él estaba con el tema de su llegada, los partidos, la diferencia horario, pero me contó del club, el día a día. Eso fue muy importante para tener una imagen de lo que voy a vivir acá. Con los directivos analizamos la situación para ver cómo se podía adelantar mi llegada. Bremen se jugaba cosas importantes y quería que estuviera allá. Se buscó la mejor forma de salir en el momento indicado y que los clubes quedaran con una buena relación”.

El Chacho y su influencia de River Plate

“Puede ser más fácil, hay conocimiento de la idea del Chacho, lo que le gusta implementar y su estilo de juego. Que haya pasado por River es un conocimiento de la filosofía que nos gusta. Eso puede ayudar a mi rápida adaptación. Con el Chacho hemos tenido la posibilidad de compartir, lo enfrenté en muchas situaciones. Tuvo equipos competitivos, lo enfrenté cuando estaba en Racing y ese equipo jugaba bien, proponía, eso siempre me ha gustado. Me identifico con su estilo de juego. Que un DT como él se interesara en mí me ayudó a tomar la decisión”.

El cariño de los hinchas

Luego de su presentación, Rafael Santos Borré compartió unos minutos con unos afortunados hinchas del Internacional de Porto Alegre, a quienes firmó una camiseta especial de su llegada al equipo y con quienes se tomó algunas fotografías.