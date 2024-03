Cascos de moto de apps de transporte pueden generar sarna: dermatólogo experto

Medellín, Antioquia

El casco de moto prestado a los usuarios por los conductores que trabajan en aplicaciones virtuales de transporte puede ser utilizado por muchas personas que contraten este servicio en un día. A pesar de que hay conductores que tratan de mejorar las condiciones de esta obligatoria herramienta, cada vez es más recurrente la queja de los usuarios, quienes alegan malos olores y suciedad en los mismos.

Así lo narra María Fernanda Quejada, quien recurrentemente utiliza estos aplicativos: “Por lo general, cuando uno pide un servicio, los cascos llevan, por ejemplo, 10 viajes, o sea, 10 personas anteriores a uno, se sienten los olores, muchas veces de sudor, de maquillaje, se queda impregnado todas las sustancias que las personas puedan tener alrededor del rostro, ya sea lápiz labial, caspa, sudor del cuerpo. Entonces, como general, son olores muy fuertes y esos olores incrementan cuando llueve”.

Esto conlleva riesgos para la salud pública por la posible permanencia de bacterias y parásitos en los cascos que pueden pasar de usuario a usuario, si no se toman las medidas de bioseguridad pertinentes. Así lo aseguró Juan Carlos Martínez Fuentes, medico dermatólogo de la Universidad de Buenos Aires y miembro de la sociedad colombiana de dermatología: “son cascos que no se están lavando, que no se están desinfectando, puede llegar a problemas como ácaros, parasitosis y piojos, puede transmitirse la famosa sarna o escabiosis, puede también presentar enfermedades como la dermatitis seborreica, está el tema del sudor, también algún tipo de hongo, para mí el riesgo es muy alto, muy muy alto”.

Caracol Radio se contactó con uno de estos aplicativos móviles para preguntar qué medidas de salubridad tienen con respecto a los cascos de moto que los conductores les prestan a sus usuarios. La respuesta fue “de nuestro lado preferimos no dar opiniones frente a este tema”.

Finalmente, las recomendaciones que dio el doctor Martínez para prevenir los riesgos que genera utilizar cascos en las condiciones ya mencionadas son: utilizar casco propio, o en su defecto, trapos que tapen la mayor parte de la cabeza y el rostro.