Canciller Álvaro Leyva seguirá suspendido por tres meses

A las 10:20 de la mañana de este miércoles, el procurador Ernesto Espinosa se reunió nuevamente con el abogado defensor del Canciller Álvaro Leyva, para continuar con el juicio displinario en contra del funcionario.

Cómo primer punto, estaba decidir si se levantaba o no la suspensión provisional por tres meses que el pasado 24 de enero decidió formalizar la procuradora Margarita Cabello.

Y precisamente sobre esto, el procurador Espinosa señaló que los motivos de las presuntas irregularidades en la adjudicación de pasaportes que se dieron a conocer el 24 de enero, siguen vigentes, y por eso negaron este recurso.

Es importante mencionar que el pliego de cargos que sigue vigente es por declarar desierta la licitación 001 de 2023 sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal y al decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación.

“Contra la decisión de no revocar, de no levantar la suspensión de la medida, de levantar la medida de suspensión provisional, el delegado habrá de decirle a la defensa que no procede el recurso. Eso hay que hacerle una interpretación, primero es un incidente, segundo, una medida cautelar que desde ya se ha advertido, inicialmente el legislador no dispuso la procedencia del recurso”, dijo.

Así pues se concluye que el canciller Leyva seguirá suspendido por un término de tres meses.