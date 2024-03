Bares irregulares al frente de un colegio en Suba perturban a la comunidad

Bogotá D.C.

La apertura de dos bares en la tranquila zona residencial de Tuna Alta en Suba se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los habitantes del sector, quienes denuncian ruidos molestos a altas horas de la noche, parqueo de vehículos en vía pública y música a un volumen poco prudente en horas no permitidas, durante más de 9 meses.

Una problemática que no solo afecta a los residentes, sino también a los estudiantes del Colegio 21 Ángeles Sede A, que queda al frente de uno de los locales comerciales, en la carrera 89 #154 c -13 y otro en la carrera 89 #154 c - 21.

Por esta situación, los vecinos radicaron derechos de petición en la alcaldía local de Suba y pusieron la queja formal en la Policía, buscando una pronta solución. Sin embargo, la administración local se ha limitado a realizar una inspección superficial que no abordó de manera efectiva la problemática.

Por su parte, la comunidad investigó que el uso principal de suelo en la zona está designado para viviendas, no para actividades comerciales, y menos establecimientos donde se vende licor, en el caso del que está al frente del colegio, según documentos presentados ante la alcaldía local de Suba.

La concejal Diana Diago emitió un llamado a la administración Distrital y a la alcaldía local para que aborden de manera inmediata esta situación. “Estas situaciones muchas veces se convierten en problemáticas de convivencia debido a la falta de autoridad por parte de la administración local y distrital, quienes deben regular, en un primer momento, el uso de suelos en las zonas. Hago un llamado a Carlos Fernando Galán y al alcalde local de Suba para que regulen y controlen de manera adecuada la actividad comercial en estas zonas residenciales, donde según el uso de suelos, no está permitido tener bares”, expresó la concejal.