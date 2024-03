Usuarios de Sisbén protagonizan largas filas en el centro comercial Las Mercedes

Cúcuta

Desde el lunes 4 de marzo, la Oficina de Sisbén volvió a brindar su atención en el Centro Comercial Las Mercedes de Cúcuta. Las largas filas que se vivió la semana anterior en la biblioteca pública Julio Pérez Ferrero, se trasladó a las afueras de este lugar.

Centenares de personas llegaron desde las 1 de la madrugada a hacer fila para lograr adelantar sus trámites. Lucrecia Vargas es una de ellas, dijo a Caracol Radio que llegó desde las 3:00 a.m. a este lugar para solicitar que le verifiquen la información de su núcleo familiar. “Vengo a actualizar datos porque estoy muy inconforme, porque cuando lo actualizaron, no había nadie en casa, yo trabajo y mi niño estudia, me pusieron el puntaje más alto con información que dieron mis vecinos”.

Asegura que la semana anterior estuvo en la biblioteca pública tratando de adelantar este mismo trámite, pero no fue atendida y le indicaron que debía acercarse esta semana a las oficinas ubicadas en este centro comercial.

Desde la 1:00 AM, centenares de personas se encuentran realizando fila para ser atendidos en la oficina de Sisbén en #Cúcuta.



Un gran porcentaje de ciudadanos aseguran que están ahí solicitando actualización de sus datos. #AEstaHora cae una leve llovizna.



1090 AM 📻 pic.twitter.com/K6oRJsH0cW — Caracol Radio Cúcuta (@CaracolCucuta) March 5, 2024

Gloria Díaz, una mujer de avanzada edad y quien debe usar un bastón para poder movilizarse, aseguró que llegó desde la 1:00 a.m., también para solicitar actualización de sus datos. “La persona que nos dio información dijo que no le iban a dar prioridad a nadie, que era una sola cola para todos, porque se presenta mucho desorden”.

La larga fila, que iniciaba en la Entrada 3, ubicada sobre la avenida séptima, daba la vuelta a la manzana y ya estaba a pocos metros de llegar a la esquina de la avenida sexta.