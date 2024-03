Secretario de educación responde por desafortunado hecho en su cumpleaños

Cúcuta

El secretario de educación del municipio Carlos García Alicastro salió al paso de la lluvia de críticas en la que se vio involucrado en medio de la celebración de su cumpleaños donde el concejal Carlos Dueñas, lanzó la expresión “y que siga robando” al tono del cumpleaños feliz.

El funcionario dijo a Caracol Radio que “no era la celebración de mi cumpleaños, yo cumplí el 28 de febrero, los celebre en el consejo de gobierno, los celebre en la batalla de Cúcuta y en la noche con mi familia en privado”.

Luego agregó “me escriben dos concejales, en los diez minutos que estoy en la reunión, me partieron la torta, no escuche los comentarios. Llego a mi casa, me encuentro esta sorpresa, desconozco el contexto, no conozco que fue lo que grito el concejal Carlos Dueñas y lamentable el hecho que se ha dado en redes sociales”.

“Quienes observan el video salgo sosteniendo una torta, compartiendo con amigos de la universidad y no salgo haciendo nada malo porque me estaban celebrando el cumpleaños. Le pido a la ciudadanía que entienda el contexto” manifestó.

Frente a la invitación que le hizo el concejal “Y que siga robando” dijo que tenía que sentarse hablar con el concejal, frente a lo ocurrido.