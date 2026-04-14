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14 abr 2026 Actualizado 16:25

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Cúcuta

¡Atención conductores! Cierre de vías en Cúcuta por evento de patinadores

La restricción inicia a las 8:00 de la noche y se hará por tramos.

Foto: Referencia.

Foto: Referencia.(Foto: Caracol Radio Cúcuta)

Foto: Referencia.

Ana María Rueda.

Cúcuta

Cúcuta.

Este martes 14 de abril se realizarán cierres viales en Cúcuta debido a un evento deportivo en conmemoración del Día Mundial de los Patinadores.

La medida comenzará a partir de las 8:00 de la noche y se implementará de manera progresiva por tramos, según avance el recorrido de los participantes.

De acuerdo con la información oficial, la ruta iniciará en la calle 11, continuará por la avenida 4, subirá hacia el sector de Cristo Rey y regresará nuevamente a la avenida 4. Posteriormente, tomará la calle 19 hasta la avenida Los Libertadores, seguirá hacia el retorno de Oro Puro y finalizará en el Patín de la Fruta.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar vías alternas y estar atentos a las indicaciones de los agentes de tránsito, con el fin de evitar congestiones y facilitar el desarrollo del evento deportivo.

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