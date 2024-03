Los grandes cobradores de tiros libres que han pasado por el fútbol colombiano

Los cobros de pelota quieta son parte fundamental del fútbol, es una técnica que a lo largo de los años ha sido enseñada y perfeccionada por los jugadores. Aunque en la actualidad suele pasar desapercibida en los partidos, e incluso puede ni siquiera aparecer durante los 90 minutos de un encuentro, es una técnica que no debería ser abandonada.

Esta acción puede llevar a tener tanta relevancia que el doctor Hernán Peláez, director del programa deportivo Peláez y De Francisco y Diego Rueda, director de El Vbar y de Caracol Deportes hablaron sobre cuáles han sido los mejores cobradores que han pasado por el fútbol profesional colombiano, algunos hacen parte de los jugadores que marcaron y engrandecieron el deporte en el país.

Si bien Peláez y Rueda no hicieron una lista en el que nombraran al mejor cobrador, ni tampoco los clasificaron por nacionalidad, como lo hicieron en el caso de los mejores arqueros de la historia del FPC, nombraron múltiples jugadores y algunas de sus características destacadas.

Cobradores en la actualidad

Hernán Peláez y Diego Rueda llegaron a una conclusión, ambos afirman que en el deporte actual en el país hay escasez de cobradores de tiros libres, que se demuestra en los pocos goles que se marcan en esta modalidad en los partidos de la liga colombiana.

Afirman que esto se debe a dos factores principales: no hay referentes de cobradores para los nuevos jugadores y los futbolistas no dedican el suficiente tiempo de práctica a los tiros libres. Esto se traduce en partidos predecibles, pues no hay alternativas y no hay quien rompa el esquema de juego.

Los mejores cobradores

Entre los mejores cobradores Peláez y Rueda destacan a los futbolistas brasileños, que se caracterizan por el ‘chanfle’, es decir, la curva que le daban al balón, además de la potencia. En este grupo sobresalen Pepe Romeiro, Waldir Cardoso Lebrêgo, más conocido como Quarentinha, quien tenía potencia y le daba curva al balón, Valdomiro Vaz Franco y Nivaldo Peixoto quien fue traído al país por el Deportivo Cali.

También se destaca Walter Moraes Waltinho, quien llegó a Santa Fe, y de acuerdo con Peláez fue uno de los primeros jugadores en hacer el amague en el momento de cobrar un penalti, algo que después sería sancionado por la FIFA.

Uno de los jugadores colombianos que más se destacó en los cobros de tiros libres, y que muchos consideran como el mejor en la historia de Colombia, es Carlos Rendón, más conocido como El Sanjuanino. Rendón marcó 141 goles, si bien no se encuentra en el listado de los mayores goleadores del FPC, logró anotar 72 goles de tiro libre.

Entre los colombianos también se puede destacar a René Higuita, uno de los arqueros que también era un buen anotador, el gol más recordado fue el que le metió al Mono Burgos, arquero de River Plate en la Copa Libertadores de 1995.

Otros nombres que se destacan en la conversación son:

Juan Eulogio Urriolabeitía y Ricardo Ramaciotti , quienes se destacaban por la potencia.

, quienes se destacaban por la potencia. Omar Corbata.

Sergio ‘el Flaco’ Sierra , que se destacaba por los efectos y la ubicación del balón.

, que se destacaba por los efectos y la ubicación del balón. Arnulfo Valentierra.

Juan Manuel Bataglia.

Jersson González.

Rubén Darío Bustos.

Iván René Valenciano.

En los últimos años

Según Hernán Peláez en los últimos años solo se podrían rescatar tres futbolistas que se hayan destacado por su talento para los cobros de pelota quieta, estos son: Juan Fernando Quintero, quien juega en Racing, Argentina; Edwin Cardona, jugador del América de Cali y Omar Pérez, una de las leyendas de Santa Fe, y el que podría ser considerado como el último gran cobrador del fútbol profesional colombiano.