Los mejores arqueros que han pasado por el fútbol colombiano

Por el fútbol colombiano han pasado grandes futbolistas extranjeros que marcaron la historia, no solo en el país, sino en el mundo, como el caso de Adolfo Pedernera y Alfredo Di Stéfano, que jugó en Millonarios en la década de 1950 y que luego se convirtió en un referente histórico del Real Madrid, además de ganar dos Balones de Oro y el único Super Balón de Oro.

Si bien se habla mucho de los futbolistas y entrenadores que han engrandecido el fútbol colombiano, muchas veces la figura del arquero es dejada a un lado, olvidando que por los arcos de los diferentes estadios del país también han pasado grandes figuras.

Para recordar el importante lugar que han tenido los arqueros en la historia del deporte nacional, Diego Rueda, director de El VBAR Caracol, y Hernán Peláez, antiguo director de El Pulso del Fútbol y director de Peláez y De Francisco, además de uno de los mayores conocedores del fútbol colombiano, hablan de los mejores arqueros extranjeros que han jugado en Colombia a lo largo de la historia.

Los mejores arqueros extranjeros

Con más de 70 años de historia por el fútbol profesional colombiano han pasado miles de arqueros, algunos que llegaron y se fueron sin dejar ninguna huella, pero otros lograron pasar a la historia por su grandeza en el arco, muchos de ellos cuando su figura se reducía a ser simples atajadores, algo que cambió con los años.

Peláez y Rueda, periodistas deportivos con una larga trayectoria y conocimiento, se atrevieron a dar los nombres de algunos de los mejores arqueros que pasaron por el país, para facilitar la tarea, decidieron hacerlo por nacionalidades, afirmando que Argentina y Uruguay son dos países que han dejado grandes representantes en Colombia.

Arqueros uruguayos

Empezaron hablando sobre Sebastián Viera, quien llegó al Junior en 2011, donde jugó hasta 2023, sin duda hace parte de la historia del club con estadísticas destacadas, e incluso logró un récord en el fútbol nacional.

También mencionaron a Fernando Alves, quien jugó en dos oportunidades en Colombia, la primera con Independiente Santa Fe en 1991 y posteriormente con el Junior de Barranquilla en 1993, hizo parte de la tercera estrella del equipo.

Luis Barbat también hace parte de esta lista, este arquero jugó con diferentes clubes en el país, inició su carrera en Colombia con el Independiente Medellín en 1993, tres años después pasó por el Tolima, en el 200 se convirtió en jugador del América de Cali, donde quedó campeón en dos oportunidades.

Otros nombres mencionados incluyen a Ladislao Mazurkiewicz, considerado como el mejor arquero uruguayo, pero que no tuvo un buen rendimiento en el América de Cali, Mario Thull y Nicolás Vikonis.

Arqueros argentinos

La lista de arqueros argentinos es más extensa, incluye nombres como Amadeo Carrizo, quien jugó en Millonarios en 1969 y que fue elegido por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, como el mejor arquero sudamericano del siglo XX.

También se encuentra el nombre de Alberto Vivalda, que jugó durante tres años en Millonarios y que de acuerdo con Rueda, era un arquero que llamaba la atención en su época porque era capaz de bajar la pelota con una sola mano.

No podía no estar en la lista Julio César Falcioni, que jugó en América de Cali desde 1981, donde hizo parte del equipo que se quedó con todos los títulos de 1982 a 1986, convirtiéndose en el arquero extranjero con más títulos en el fútbol profesional colombiano. Volvió a Colombia para jugar en el Once Caldas, donde finalmente se retiró.

Entre los arqueros argentinos también se destaca Luis Gerónimo López, quien fue campeón con Santa Fe, Julio Cozzi, conocido como el arquero del siglo, Raúl Navarro, Franco Armani, histórico de Nacional, Carlos Munutti y Sergio Goycochea.

Otras nacionalidades

Si bien argentinos y uruguayos encabezan la lista, también hay que mencionar a otros arqueros como el peruano Ormeño Gómez, leyenda del Independiente Medellín, el yugoslavo Janko Sanković, de Santa Fe, el brasileño que actualmente tapa en el Tolima Neto Volpi.

En cuanto a los colombianos Peláez y Rueda destacan a El Caimán Sánchez, Chonto Gaviria, leyenda de Santa Fe, Miguel Calero, Faryd Mondragón y Óscar Córdoba.