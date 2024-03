Exigen al ICBF abrir el servicio de hogares infantiles y mantener el mismo operador

Sincelejo

Usuarios de hogares infantiles de Sincelejo protestaron con un plantón frente a la sede del hogar Josefina a Quintero, del barrio San Vicente, exigiendo la prestación del servicio de atención a los niños y que este servicio lo siga prestando el mismo operador.

Las decenas de manifestantes, en su mayoría mujeres, portaban pancartas con mensajes alusivos a sus demandas en las que manifiestan su descontento porque a estas alturas del mes de marzo no han comenzado a prestar el servicio de atención a sus hijos.

Algunos d ellos manifestantes aseguran que el cambio de operación de los hogares de Bienestar Familiar y Centros de Desarrollo Infantil (CDI) por parte del Gobierno Nacional ha generado los retrasos.

Según Liliana Guerrero, coordinadora de la Asociación de Madres Comunitarias de la Fundación Mujeres del Siglo XXI el ICBF no ha adjudicado los contratos de operación debido a irregularidades presentadas en el proceso de contratación.

“Estamos en la lucha porque en estos momentos estamos fuera de la contratación por un rechazo en pleno que nos da el SECOP debido a una trasformación que hicimos a inicios del año”, expresó Guerrero.

Explicó que ellos tienen en comodato una de los mas tradicionales hogares infantiles de Sincelejo como es el Josefina Quintero, donde hubo la protesta, y por eso interponiendo recursos legales pretenden que no los dejen fuera del proceso de contratación.

“Venimos laborando con los hogares infantiles desde 2007 que se nos adjudica el primer hogar infantil que fue el santa Cecilia, y tenemos toda una trayectoria con la atención de los niños y el ICBF no está teniendo en cuenta nuestra experi4ncia”, puntualizó.

Maria del Carmen Macias Romero, una de las manifestantes, quien dijo ser madre de familia con una menor en ese hogar, rechazó la postura del ICBF en el actual proceso de contratación que deja a Siglo XXI por fuera del proceso licitatorio para operar este hogar.

“Deben dejar este mismo operador que lo ha venido haciendo bien y poner en marcha esto rápido porque ya estamos en marzo y nuestros hijos no han podido acceder a este servicio y nosotros las madres cabeza de hogar y solteras estamos necesitando de esto. Tenemos que ir a trabajar y no sé con quién dejar a mis hijos, en especial a una niña que tiene una parálisis leve y aquí ha progresado con la atención que le han dado en este hogar”.

Ampliar

Normalmente estos hogares empiezan a laborar desde el 5 de febrero, es decir, que ya llevan un mes de retraso y no se sabe cuándo se active esto.

Este hogar Josefina Quintero atiende 740 niños en varias sedes en los barrios La Bucaramanga, Santa María, Santa Cecilia y San Vicente.

Los veedores Martín Contreras y Hernando De la Ossa acompañaron a los padres de familia en la protesta manifestando que año tras año se presentan problemas con la contratación del ICBF “que se ajusta a los intereses de unos particulares”.

De la Ossa espera que esa rigurosidad que el Gobierno Nacional está exigiendo se cumpla en todo y que el “Icbf no quede en manos de los politiqueros que manejan a los directores encargados. Han hecho de toda triquiñuelas para no elegir a un director para ellos tener manejo de eso. No hay transparencia en este proceso, están presentando certificaciones falsas, y esta entidad de las mujeres Siglo XXI es de las mejores y en Sucre la han dejado por fuera”.

Martín Contreras dijo que esto que está ocurriendo con los niños es “Producto de un negocio que tienen los políticos con los operadores y funcionarios del Bienestar Familiar, los del comité evaluador. Ellos piensan en sus bolsillos y no en los niños de hogares necesitados”, dijo al tiempo que llamó a la Fiscalía a investigar esto.

Alcira Romero, otra de las manifestantes, se unió a la petición para que el ICBF resuelva lo más pronto posible la escogencia del operador .

Manifestó que en su caso ella agradece que el operador del año anterior le dio trabajo a su hija quien es discapacitada, es sordomuda, y esto le ha permitido ayudarla a ella con el sustento de su hogar.

“Yo le pido que el que esté de tras de esto que se ponga la mano en el corazón , con el sueldo que gana mi hija con eso solventamos nuestra supervivencia , ella es la que lleva el sostén de nosotros”, expresó la mujer.

Algunos manifestantes expresaron que si no son atendidos llevarían su plantón y protesta frente a la sede del ICBF del barrio Boston de Sincelejo.