Serie “La Influencer” marca el retorno del actor Andrés Simón

Una de las plataformas más conocidas del streaming, tiene en su programación la nueva serie colombiana con dosis de comedia y romance “La Influencer”, es la historia de una joven que quiere que sus videos se hagan virales, pero a la vez tendrá que limpiar su imagen, mientras lucha con el mundo de las redes sociales. Esta producción de Netflix está protagonizada por Mariana Gómez, Juan Manuel Mendoza, Luna Baxter, Carlos “Pitty” Camacho, Camilo Amores, Marcela Agudelo, Andrés Simón, Andrea Guzmán, Felipe Calero y Norma Nivia.

Uno de los personajes que llama la atención en “La Influencer” es Pepe Pó, un YouTuber mexicano que llega a Colombia, es interpretado por Andrés Simón que vuelve a las pantallas, en diálogo con Caracol Radio, dice que su papel fue un reto, “es un personaje mexicano y la idea era esa, no tiene toda la carga de toda la serie, pero entra en una parte a hacerle la vida feliz a Maritza la protagonista, es un tipo muy enérgico, está super revolucionado y lo chistoso, es estar en set hablando mexicano”.

Al retornar a las pantallas y encontrase con el elenco, Simón complementa, “soy muy afortunado de poder compartir con grandes profesionales que me den la oportunidad de estar en una serie y toda la línea de mi personaje en la historia iba con Mariana Gómez que es la protagonista y pues qué chévere también uno llegar a las producciones y encontrar esos combitos así y no estás con la tensión de que no te llevas bien con uno con el otro, afortunadamente en este no fue el caso, todo el mundo se la pasaba riéndose”.

Con una carrera que ya completa más de 15 años, Andrés Simón también es influencer y blogger de estilo de vida, con cientos de miles de personas en Latinoamérica que disfrutan cada día de su contenido y se identifican con su estilo de vida. “La Influencer” se encuentra disponible en la plataforma de Netflix.