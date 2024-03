Amplían el trayecto de la recreovía dominical en Bucaramanga

Bucaramanga

¡Ampliaron el recorrido de la recreovía! Desde este domingo 3 de marzo el trayecto va de la calle 11, cerca a la Universidad Industrial de Santander, hasta el parque Gabriel Turbay. Ahora son 3.5 kilómetros más.

Es por eso que la operación logística implica cierres viales en el trayecto norte - sur de la carrera 27, de la calle 11 hasta la calle 50.

Frente al parque de Los Niños el Inderbu ofrece sesiones de gimnasia aeróbica a las 8:00 a.m., clases de stick a las 9:00 a.m. y rumba a las 10:00 a.m.

¡Ampliaron el recorrido de la recreovía!



🏃‍♂️Desde mañana el trayecto va de la calle 11, cerca a la #UIS, hasta el parque Turbay. Ahora son 3.5 kilómetros más. 🚲 pic.twitter.com/pBuQWC5oNl — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) March 2, 2024

El trayecto contará con señalización para carriles lentos y rápidos, y así ciclistas, deportistas y familias podrán seguir disfrutando de la tradicional recreovía dominical que se mantien el horario de 7:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.

Es así como los asistentes al espacio deportivo ya pueden volver a retomar sus trayecto por el deprimido en el Mesón de los Búcaros, y continuar por la carrera 27 hacia el norte con la tranquilidad de poder disfrutar de más vía hasta la calle 11.

Los cierres viales serían los siguientes: