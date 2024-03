Amenazan a la secretaria de Salud en plena alcaldía de Bucaramanga

Bucaramanga

Al momento que la secretaria de Salud y Ambiente de Bucaramanga, Claudia Amaya, estaba fungiendo como alcaldesa encargada resultó amenazada en el despacho de la alcaldía.

“Llegó un señor muy alterado pidiendo hablar conmigo. Cuando entra cierra la puerta con llave. Le pregunto su nombre y cédula y se niega. Me da un número falso y se altera cuando le hago el reclamo”, señaló Amaya.

🔴#Bucaramanga | Claudia Amaya, secretaria de Salud, denunció haber recibido amenazas e intimidaciones en las instalaciones de la alcaldía. pic.twitter.com/pu0H4I3mC3 — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) March 2, 2024

La funcionaria agregó que no pudo conocer las verdaderas intenciones de la visita del hombre, pues debido a que presentó información falsa respecto a su identidad la secretaria no accedió a hablar con él; hecho que lo alteró aún más.

“Cuando llamo al vigilante porque esta alterado se levantó a interar golpearme”. No es la primera vez que la Secretaría de Salud y Ambiente recibe este tipo de intimidaciones.

Pues el subsecretario de Medio Ambiente, Wilmer Cadena, denunció que ha recibiendo amenazas en su contra. La situación se da en medio de las irregularidades encontradas en la Unidad de Bienestar Animal (UBA), por lo que incluso la Procuraduría hizo una visita técnica.

La secretaria de Salud dijo que que intentó tomarle una foto y lo persiguió cuando lo sacaron al pasillo, “me dijo de acá salgo y me voy a la cárcel Modelo porque esto no se queda así”.

Las denuncias ya fueron entregadas a la Fiscalía General de la Nación para que hagan la respectiva investigación del caso. Mencionó que el hecho de pedirle el documento es un acto que hace siempre que atiende a la comunidad, pero el ciudadano de la comuna 1 rechazó este tipo de actos.

“En los últimos días por el tema del debate de la UBA se nos tildó de “mataperros”. Nos expusieron publicamente porque las personas que son sensibles y quieren a los animales ven en la Secretaría a unos asesinos y así nos pueden tratar”.