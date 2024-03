“Olmedo López desconocía la realidad de La Guajira”: senadora Martha Peralta

Olmedo López renunció a su cargo dejando en La Guajira carrotanques que no pueden llegar a las zonas donde se necesita el agua, sin dejar claro en dónde se van a abastecer; se va con cuestionamientos por sus aliados políticos, con los que viajaba en helicóptero anunciando plantas de tratamiento donde ya se estaban construyendo y con investigaciones por lo que no se hizo por los indígenas en la región.

El panorama es desolador medio de las denuncias que se hacen desde el territorio porque los carrotanques de los millonarios contratos que nunca han llegado a las zonas donde más se necesitan, porque no tienen fuentes de agua para abastecerse.

Además, que los costosos carrotanques, tampoco pueden llegar a la zona extrema por las condiciones del desierto donde siguen esperando que cumplan la promesa que hizo el presidente Petro.

Olmedo López sale de La Guajira cuestionado por sus cercanías políticas con clanes políticos que tienen como enclave Uribia, la zona donde más mueren niños en Colombia por desnutrición y falta de agua.

Asimismo, se han cuestionado sus relaciones con exalcaldes con quienes viajó en helicópteros para anunciar proyectos.

En diálogo con Caracol Radio, la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta Epiayú, reveló que en una conversación que sostuvo con López, le aseguró que se dejó llevar por personas de la región.

“Y le dije: estas concentrando las ayudas en un solo sector y vas a provocar un problema con las personas que no están recibiendo las ayudas. Y el me decía: me dejé llevar de la persona que dijeron en Presidencia que debía ser quien diera las directrices y cómo lo hacíamos que era en ese momento el gerente que había nombrado el presidente para La Guajira”, indicó la congresista.

Esta persona mencionada sería Luis Gómez, a quien el presidente Petro había designado como gerente para la Guajira.

Olmedo López también debe explicar a las autoridades lo que dijo en una reunión y quedó en un audio en el que menciona con quienes arreglaba la distribución de los carrotanques y las ollas comunitarias.

Al hoy exdirector de la UNGRD le cuestionan su favoritismo al parecer a clanes políticos en Uribia, del grupo del congresista Juan Loreto Gómez y aliado del senador conservador Carlos Trujillo, quien obtuvo más de 20 mil votos en la Guajira

Mientras tanto, la senadora Martha Peralta dijo que se mantiene el debate sobre lo que hizo y dejo de hacer López en ese departamento, independientemente de la renuncia.

