Denuncian que aún no hay convenio para operación de los CDI en Barranquilla

Por falta de consenso no se habría logrado el convenio para garantizar el inicio de operaciones de los CDI en Barranquilla.

Así lo advirtió desde la plenaria del concejo de Barranquilla, el concejal Alexis Castillo, quien asegura que es preocupante el impacto que esto tiene en más de 50 mil afectados de la primera infancia en Barranquilla.

Castillo explicó que son más $100 mil millones cofinanciados entre el Distrito y la Nación, sin embargo, no se ha logrado un acuerdo entre la partida presupuestal que cada uno debe girar.

“Una preocupación que ha transmitido la misma comunidad, son más de 50 mil niños que hoy no están siendo atendidos en los 150 Centros de Desarrollo Infantil que existen en Barranquilla. No se puesto en marcha el convenio que tiene que establecer el Gobierno nacional y el Distrito, hoy no hay consenso, ya que al parecer, están requiriendo mayor participación presupuestal de los entes territoriales”, dijo.

Panorama en otros territorios

El panorama también se repite en el municipio de Soledad, donde se dieron retrasos en la contratación, que solo pudo efectuarse hasta esta semana.

Cecilia Castro, subdirectora sindical de las madres comunitarias, dijo que las denuncias contra oferentes, retrasaron el proceso de contratación, sin embargo, explicó que a partir del lunes iniciará el empalme entre operadores.

