Arquidiócesis de Cartagena entregó dos viviendas a adultas mayores en Turbaco

La Arquidiócesis de Cartagena, desde la Pastoral Social, hizo entrega oficial de las primeras dos casas en el municipio de Turbaco, que hacen parte del proyecto “Construcción de 6 unidades básicas de viviendas en las comunidades de Pasacaballos y Turbaco”, ejecutado por la Arquidiócesis y financiado por las entidades Orden de Malta Colombia y Zona Franca Argos S.A.

Las obras de construcción iniciaron en septiembre de 2023, luego de la focalización de las familias beneficiarias quienes fueron escogidas a través de un proceso de reconocimiento del territorio, donde se tuvo conocimiento de las condiciones en las que vivían las señoras Sixta Pérez de Agámez, de 80 años, y quien se sostiene con lo que logra tejer producto de ropa usada que recibe en donación.

La otra beneficiaria fue Marina del Carmen González Navarro, de 82 años, quien tiene una hija con discapacidad cognitiva. La señora Marina se gana la vida lavando y planchando a domicilio. El proceso de reconstrucción de las viviendas tuvo una duración de 2 meses y inversión de 40.000.000 pesos colombianos para cada una.

Durante el tiempo de la construcción, las beneficiarias y sus familias fueron trasladados a otros espacios en donde se les aseguró no solo el pago del arriendo sino, además, servicios públicos y alimentación. Estos gastos fueron asumidos por la Arquidiócesis de Cartagena.

”Me siento en la gloria. Porque lo mejor es que no tengo que pensar en que me van a echar, o que no tengo para pagar arriendo”, fueron las palabras de la señora Sixta mientras tejía una mochila en tiras de tela vieja.

Por su parte, el sacerdote Elkin Acevedo, director de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena, expresó: “Importante que podamos realizar intervenciones que no solo se centran en la construcción de la casa, lo valioso no son los muros, sino que la razón de ser son las personas como la señora Marina y la señora Sixta, quienes, efectivamente, tienen mayor necesidad, a propósito de los que nos pide el evangelio de realizar acciones preferenciales por los más pequeños, los más pobres”.

En la entrega de las viviendas hicieron presencia algunos representantes de Orden de Malta, una de las empresas financiadoras quienes manifestaron agradecimiento y satisfacción por el trabajo organizado efectuado desde la Arquidiócesis de Cartagena y la Pastoral Social. En sus palabras expresaron que, “A través de la Iglesia Católica y sacerdotes comprometidos se puede cambiar la vida de las familias más necesitadas”.