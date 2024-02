Productores del sur del Huila recibieron títulos de propiedad

Neiva

mediante esta estrategia liderada por el Gobierno Nacional, y que va en sintonía con las políticas trazadas desde la Gobernación del Huila en materia de Formalización de la Propiedad Rural, en el marco del Plan de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural del Departamento.

En una emotiva ceremonia presidida por el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, y el director general de la Agencia Nacional de Tierras – ANT, Juan Felipe Harman, y de la que participaron pobladores rurales, alcaldes, y funcionarios del orden departamental y nacional, se hizo entrega de 419 títulos de propiedad, que benefician a 305 familias campesinas principalmente cafeteras, de los municipios de Isnos, San Agustín, y Pitalito, lo que permite al departamento avanzar en el proceso de formalización de predios.

Durante este importante evento cumplido este fin de semana en el “Valle de Laboyos”, el mandatario de los huilenses sostuvo que se está trabajando para que el Plan de Desarrollo Departamental, esté en sintonía con las políticas del Gobierno Nacional, para seguir impulsando al departamento que hoy se destaca en la producción agropecuaria, el turismo, y se perfila como potencia en generación de energías renovables.

“Vamos a alinear nuestro programa de gobierno con el Plan Nacional de Desarrollo, el cual casa como anillo al dedo a nuestro departamento, pues el Huila es una potencia agrícola, es una potencia turística, y visionamos que va a ser una potencia en generación de energía sostenible, en esas tres líneas del gobierno nacional, y así lo estamos planteando”.

El gobernador, Rodrigo Villalba Mosquera, también destacó el impacto positivo que genera la formalización de predios rurales, al permitirle a las familias campesinas acceder a todos los beneficios que otorga el Estado con su oferta institucional, especialmente en materia de créditos blandos para hacerlos más productivos y competitivos.

“En el tema agrícola esto en una ventaja, pues sin títulos no son bancarizados, no tienen respaldo para las iniciativas de proyectos productivos, y sobre ese tema me alegra que el director Nacional de la Agencia de Tierras haya propuesto una rueda de negocios con toda la integralidad del sector agropecuario, que sin duda contará con el apoyo de la Gobernación del Huila para apoyar este tipo de beneficiarios que ahora son titulares de sus predios y necesitamos que se muevan que Hagan negocios, que sean sujetos de créditos blandos y otros incentivos, de tal manera que me agrada mucho esta entrega de títulos”, concluyó el mandatario regional.

Por su parte el director general de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, sostuvo que desde el Gobierno Nacional se vienen adelantando acciones para agilizar los procesos en la titularidad de los predios, en el marco de la reforma agraria.

“Firmamos un convenio con la Superintendencia de Notariado y Registro para crear la oficina de instrumentos públicos para la reforma agraria, lo que significa que cerca de 70.000 títulos que tenemos listos para entregar, y que en ocasiones se enredaban por las demoras, hoy van a contar con una oficina de instrumentos públicos propia, dentro de la Agencia Nacional de Tierras, para sus trámites, así que mejoramos la capacidad institucional para sacar adelante la titulación de predios a lo largo y ancho del país”, sostuvo el funcionario.

Igualmente conminó al Gobierno Departamental y los alcaldes de los 37 municipios del Huila, a fomentar la constitución de los Comités Locales de Reforma Agraria, lo que permitirá aumentar en gran medida avanzar en los esquemas de títulos, y formalización de predios rurales.

A su turno el Secretario de Agricultura y Minería, ingeniero Carlos Alberto Cuellar Medina, sostuvo que desde la Gobernación del Huila se está trabajando de la mano del Gobierno Nacional, para permitir que el departamento avance en los procesos de titularidad que sin duda traerán grandes beneficios a los pobladores rurales.

“Es un importante escenario donde cerca de 450 campesinos están adquiriendo por fin la titularidad de sus tierras, algo que se ha propuesto el gobierno nacional, y nuestro gobierno departamental va de la mano con ellos a través del gobernador, Rodrigo Villalba Mosquera, para garantizar que a través de esa titularidad los campesinos tengan acceso a todos los beneficios del Estado, como créditos, programas de apoyo, y otras iniciativas del Gobierno Departamental, y vamos a comenzar un proceso articulado también con la oferta institucional para estos beneficiarios principalmente en acceso a crédito para capitalización rural, producción agropecuaria, e incentivos a la producción que es lo que más necesitan hoy nuestros campesinos; aquí estamos trabajando de la mano por un campo huilense en grande como lo ha propuesto nuestro gobernador”, concluyó el jefe de la cartera agropecuaria del Huila.

Con la entrega de más de 400 títulos de propiedad este fin de semana en el sur del departamento, son más de 650 familias huilenses las que a la fecha se han beneficiado con la legalización de sus predios, lo que les permitirá acceder a toda la oferta institucional del Estado.

Resumen de entrega de Títulos de Propiedad en el Huila:

*En Neiva fueron entregados 280 títulos para 286 familias - viernes 9 de diciembre de 2022

*En La Plata 100 títulos para 62 familias – sábado 4 de marzo de 2023

*En Pitalito 419 títulos para 305 familias – Domingo 25 de febrero de 2024