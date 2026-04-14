Ejército destruyó maquinaria ilegal avaluada por más de $2.046 millones en Putumayo

Neiva

Tropas del Ejército Nacional de Colombia desarrollaron una operación contra la minería ilegal en zona rural del municipio de Puerto Guzmán. Las acciones se realizaron en las veredas Dos Quebradas y Bocanas del Fragua mediante un asalto aéreo y trabajo coordinado con unidades de inteligencia. En el lugar fue ubicada maquinaria utilizada para la explotación ilícita de oro. Posteriormente, los equipos fueron destruidos por las autoridades.

Durante el operativo fue destruido un dragón brasileño, tres dragas tipo buzo y maquinaria especializada para actividades mineras ilegales. Según información de inteligencia, estos equipos estarían siendo utilizados por integrantes del grupo armado organizado residual Comandos de Frontera. Esta estructura obtiene recursos económicos mediante la explotación ilegal de yacimientos mineros. La intervención permitió afectar directamente esta actividad ilícita.

Además, las tropas destruyeron varios elementos utilizados en el procesamiento de minerales. Entre ellos se encuentran clasificadoras, una planta eléctrica de 100 kilovatios, motores industriales, motobombas, combustible y mangueras. Estos equipos eran fundamentales para el funcionamiento de la operación minera ilegal. Su destrucción representa un golpe a la infraestructura utilizada en esta actividad.

Las autoridades informaron que la afectación económica supera los 2.046 millones de pesos, correspondiente al valor de la maquinaria destruida. También señalaron que la explotación ilegal producía cerca de 13.500 kilogramos de oro mensuales, equivalentes a unos 6.750 millones de pesos. Los elementos incautados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial. El Ejército anunció que continuará las operaciones contra la minería ilegal en el departamento del Putumayo.