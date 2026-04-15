Altas ventas de pescado en el Huila en Semana Santa, pero con precios más bajos

Neiva

El sector piscícola del Huila reportó un buen comportamiento en ventas de pescado durante la temporada de Semana Santa. Sin embargo, desde la Cooperativa de Piscicultores del Huila señalaron que los precios no tuvieron el mismo desempeño positivo en el mercado. De acuerdo con el gremio, la demanda aumentó, pero esto no se reflejó en el valor de comercialización. “Las ventas fueron mayores, pero los precios estuvieron muy bajos”, indicó Álvaro Méndez, presidente de la cooperativa.

Según lo informan, la arroba de pescado pasó de costar cerca de 170.000 pesos en 2025 a no superar los 150.000 pesos en la misma temporada de 2026. Este contraste evidencia una caída significativa en los valores de comercialización del producto. El sector advierte que los precios estuvieron por debajo de las expectativas proyectadas.

Desde la Cooperativa de Piscicultores del Huila explican que el año anterior hubo escasez de pescado por factores climáticos y sanitarios. Esa situación redujo la oferta y elevó los precios durante la temporada de Semana Santa. Por el contrario, este año se registró una buena producción y mayor disponibilidad del producto, lo que generó un aumento en la oferta que presionó a la baja los precios.

El presidente del gremio de piscicultores también señaló que los altos costos de producción continúan afectando la rentabilidad del sector. A esto se suman las exigencias ambientales y sanitarias que incrementan los gastos operativos. “En el Huila la normatividad es más estricta y eso nos genera sobrecostos frente a otros departamentos”, indicó Álvaro Méndez. Finalmente, el sector advirtió que estas condiciones afectan la competitividad del pescado en el mercado nacional.