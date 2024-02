Ciudadano “entuteló” al gobernador de Antioquia para que lo desbloquee de redes

Antioquia

El Juzgado 24 Civil de Medellín admitió una tutela que busca que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, desbloquee de su cuenta en “X”, al ciudadano Miguel Gutiérrez.

El señor Gutiérrez aseguró que el mandatario seccional está atropellando su derecho a la información, la participación y el control político.

“El gobernador en sus facultades que tiene como mandatario, nos bloqueó y nos prohibió acceder a sus redes sociales. Lo que nosotros hicimos en las pretensiones y por las cuales el juzgado 24 civil de Medellín estimó las pretensiones. La tutela es porque él no tiene por qué estar bloqueando ciudadanos. Nosotros hemos citado varias sentencias entre ellas una del caso de Donald Trump que es digamos la que más ha estado sonando últimamente y es que el expresidente en el dos mil dieciocho bloqueó unos ciudadanos norteamericanos y un juzgado de Nueva York le dijo al señor que no tenía por qué bloquear ciudadanos y le exigió que tenía que desbloquearlos”, dijo el activista de redes sociales.

El ciudadano intuye que fue bloqueado cuando se dio la discusión sobre los tiempos que tardan algunas personas en graduarse de la Universidad de Antioquia.

“Yo me enteré que el gobernador me había bloqueado el día de las discusiones que hubo acerca de la Universidad de Antioquia pues porque básicamente no solamente me bloquea a mí, sino que bloquea a muchos ciudadanos. Es como quien dice, tira la piedra y esconde la mano, pone las discusiones en la mesa política, pero no quiere que los ciudadanos debatamos alrededor de esas discusiones, sino que solamente quiere que caigan a su conveniencia sin que haya democracia que haga confrontación respecto a la situación”, manifestó Gutiérrez.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón se pronunció sobre el tema:

“Esta es una buena oportunidad para abrir la discusión sobre la responsabilidad de las opiniones y calificaciones en redes sociales. Las redes son un campo de batalla, son hoy una guerra campal: insultos, agravios y calificaciones de todo calibre.

En el caso de la persona que mencionan, el juez fue claro: no se le está vulnerando ningún derecho. La cuenta vocera de la Gobernación de Antioquia, en sus diferentes redes sociales y su página web, están disponibles y abiertas para conocer el desempeño y actividades de la Gobernación de Antioquia. En ese sentido, el juez no identificó una situación de indefensión en contra de este ciudadano.

En el activismo, el ejercicio ciudadano y político tenemos derechos y deberes. Bienvenidas las diferencias, el debate y los desacuerdos. En la diversidad está nuestra riqueza. Ni más faltaba que debamos pensar igual. Lo que sí defiendo y promuevo es que se haga siempre en medio del respeto y los argumentos. En ese escenario siempre estaré”.

Aunque el juez declaró la tutela improcedente, aceptó la impugnación interpuesta por el demandante y el proceso continúa.