“Una vez el Gobierno cumpla, con mucho gusto seguimos”: Máximo comandante del ELN

Antonio García. Foto: Yuri Cortéz / AFP via Getty Images / YURI CORTEZ

Bogotá

Tres días después de que el Comando Central del ELN llamara a su delegación a consultas y asegura que por los incumplimientos del Gobierno el proceso de paz entraría en una fase de congelamiento, el máximo comandante del ELN, Antonio García, a través de la red social X aseguró que ellos han cumplido con los acuerdos, que no le saca el quite a nada y que una vez el Gobierno cumpla, con mucho gusto seguirán, pero cumpliendo y no mamando gallo.

Además, reiteró que lo que el Gobierno quiere mostrar en Nariño como un proceso de diálogos regionales es un desconocimiento de la mesa y la delegación del ELN y que al intentar hacerse por fuera de ese escenario es un incumplimiento a los acuerdos.

Antonio García sostiene que todo esto es una operación dirigida por las Fuerzas Militares y de Policía para proteger, según él, a los agentes de inteligencia infiltrados para hacerle daño al ELN.

Por ahora este proceso de paz está detenido y el Gobierno asegura que mantiene plena disposición de avanzar con los diálogos, pero que las decisiones que tome unilateralmente el ELN generan crisis innecesarias que debilitan la confianza de la sociedad colombiana en su voluntad de paz.

En este momento no hay ningún tipo de interlocución entre las delegaciones del Gobierno colombiano y del ELN.