“Yo no me he reunido con ningún frente del ELN”: Otty Patiño

Otty Patiño. (Photo by DANIEL MUNOZ/AFP via Getty Images) / DANIEL MUNOZ

Ante la decisión del Comando Central de ELN de llamar a consultas a su delegación por supuestos incumplimientos en los acuerdos pactados en la mesa de diálogos con el Gobierno y además de señalar al Consejero Comisionado, Otty Patiño, de ofrecer acuerdos a los frentes de guerra del ELN por fuera de las conversaciones, el funcionario fue enfático en negar ese señalamiento.

“No, yo no me he reunido con ningún frente”.

Otty Patiño también señaló que la crisis con la delegación del ELN podría ser algo positivo.

“Creo que hay una crisis que puede ser buena, para que ellos reflexionen con las situaciones de Nariño”.

Recordemos que Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN en estos diálogos con el Gobierno colombiano, en entrevista con Caracol Radio, aseguró que Otty Patiño estaba contactando a los frentes para llegar a acuerdos por fuera de la mesa de conversaciones y que desde septiembre del año pasado habían informado esta situación.