Siguen los violentos ataques contra mujeres en el departamento

La violencia contra la mujer no da tregua en el país, Risaralda no es ajena a este flagelo, y así lo evidenció una cámara de seguridad de una Estación de Servicio del municipio de Apía, que la mañana del pasado miércoles registró el brutal ataque a cuchillo del que fue víctima una joven de 29 años de edad, por parte de su pareja sentimental, hombre que le propinó 10 puñaladas dejándola gravemente herida.

En el vídeo se aprecia el momento en que la pareja llegan al lugar a bordo de una motocicleta, y justo cuando tanqueaban, el victimario de 28 años de edad, saca un cuchillo y tras cruzar unas palabras, la ataca violentamente, posteriormente intenta suicidarse sin éxito, siendo finalmente capturado por el delito de tentativa de feminicidio, lo confirmó el coronel Hector Daniel García Acevedo, comandante de la Policía de Risaralda.

Lo más preocupante del caso es la indolencia de las personas que presenciaron el hecho, pues el vídeo evidencia que nadie auxilió a esta mujer, por el contrario el pistero que los atendía fue el primero en escapar, y un hombre que pasaba por el lugar solo se dedicó a observar tranquilamente y continuar su camino como si nada estuviera pasando.

Las cifras

De acuerdo con la estadística delictiva consolidada por la Policía Nacional, en lo corrido del 2023, en Risaralda fueron denunciados un total de 1.693 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 20 ataques fueron con arma blanca, tres con arma de fuego, 376 con elementos contundentes y 1.294 a golpes, en todos están involucrados hombres, mujeres y menores de edad como víctimas.

Recordemos que ya hay dos casos de feminicidio ocurridos este año en Pereira, uno de ellos en el Plumón, otro en Puerto Caldas, que nos ubican entre los departamentos del país con mayor registro de casos durante esta vigencia, sin embargo es necesario decir que muchas personas no denuncian este flagelo, la Coronel Ruth Alexándra Díaz, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, habla de la importancia de poner en conocimiento de las autoridades estas situaciones.

“La denuncia es supremamente importante porque si no hay denuncia, no hay víctima ni víctimario para la justicia, entonces no se pueden dar los procesos de captura, de responsabilidades que debe asumir quien este ejerciendo una violencia físicia, mental y económica sobre una mujer, un menor de edad, incluso sobre los hombres”, dijo la comandante.

En toda Risaralda

Los casos registrados por las autoridades el año inmediatamente anterior tuvieron lugar en todos los 14 municipios de Risaralda, siendo la ciudad de Pereira la de mayor registro con 1.019 casos, seguida por Dosquebradas con 340, Marsella con 276, y Santa Rosa de Cabal con 105.