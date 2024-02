Investigan la muerte de dos bebés en la Clinica Nuestra de Ibagué

Ibagué

En la última semana se reportó el fallecimiento de dos menores de edad la Clínica Nuestra de Ibagué, situación que llevó a que la Alcaldía iniciara una serie de visitas técnicas y una auditoría para conocer los hechos.

Según Liliana Ospina, secretaria de Salud Municipal, explicó el reporte médico que se entregó por parte de la entidad prestadora de salud, “El primer caso es una paciente femenina de iniciales N.V.R.L, quien ingresa el 16 de febrero con cuadro clínico de dos días de fiebre y síntomas respiratorios altos. Se identifica durante la estancia hospitalaria crecimiento anormal del corazón y compromiso pulmonar severo”.

El segundo caso comprometió a una menor de tres meses de nacida, “Ingresó también el mismo día con presencia de cuadro clínico de fiebre, vómito, intolerancia a la vía oral, con evolución tórpida, con diagnóstico presunto de fallecimiento de shock hipovolémico, deshidratación grado dos, sepsis de origen gastrointestinal y síndrome febril”, explicó la jefe de la cartera.

Ambos casos están en proceso de investigación para determinar las causas de la muerte de las menores de edad.

Caracol Radio dialogó con Laura Valentina López, madre de la bebé de 5 meses que falleció el pasado viernes en la Clinica Nuestra, este es uno de los dos casos que se presentó ese mismo día.

“Mi bebé venía hace tiempo con una gripa, solo me decían que era el cambio de clima, el 5 de febrero en una cita de pediatría me dijeron que tenía bronquiolitis, me le mandaron salbutamol, le empezó a dar vomito botando todas las flemas, la llevé a la clinica Avidanti, me dijeron que tenía los bronquios inflamados”, dijo Laura Valentina, madre de la menor muerta.

Al otro día la bebé ingresó a la Clínica Nuestra “Noté que estaba respirando agitada, no tenía fiebre como ellos están diciendo, que llegó casi muerto y convulsionando, ella no llegó convulsionando”, apartes del relato hecho a Caracol Radio.

Según la familia de la menor, al centro asistencial llegaron sobre las 10:00 de la mañana y el percance en el que perdió la vida habría ocurrido aproximadamente 30 minutos después de su ingreso.

Finalmente, la madre de la menor afirmó que se interpuso la denuncia ante la Fiscalía seccional Tolima, además que esperan que en la Secretaría de Salud se adelante el proceso de investigación respectivo.