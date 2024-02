Denuncian que internas de Pedregal llevan cuatro días sin suministro de agua

Antioquia

Familiares de las internas de la cárcel Pedregal alertan que en los pabellones de mujeres llevan cuatro días sin acceso al suministro de agua. Advierten que no han recibido explicaciones satisfactorias sobre la situación.

“No les dan respuesta de nada, lo que les dicen es que no coman, para que no tengan ganas de ir al baño. Las mujeres tienen su periodo menstrual, imagínese cómo están. Tienen fiebre, están enfermas, debido a eso. Entonces no les dan una respuesta y cuestionan porqué los hombres, tienen agua, van a la escuela, tienen agua, menos ellas”, cuestionó uno de los familiares de una interna que conversó con Caracol Radio.

Jorge Carmona, defensor de derechos humanos de la población carcelaria pidió la intervención urgente de la Procuraduría y la Personería de la ciudad para que se garantice la prestación del servicio.

“Aquí está pasando algo que va a haber que tocar el tema mucho más arriba de Empresas Públicas de Medellín, porque unos dicen que son empresas públicas, otros dicen que no son y finalmente han habido muchos momentos donde les quitan, no se sabe, a ciencia cierta, no podría asegurar, pero los comentarios que sí llegan obviamente a la mayoría es que les están, incluso en periodos donde no hay recesión de agua, les quitan el agua. Entonces es una situación bastante vergonzosa, bastante preocupante, porque estamos hablando de hombres y mujeres que están allá con los sanitarios a reventar, mejor dicho, la necesidad para ellos lavarse los dientes, para asearse, para lavar los platos, para vaciar a los sanitarios y estamos hablando de 4.700 personas que podrían ocasionar tranquilamente una pandemia de salud” finalizó el defensor.