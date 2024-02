Destruyen minas antipersona que amenazaban a niños de una escuela en Putumayo

Bogotá D.C.

Luego de las alertas de la comunidad, tropas del Comando Operativo de Estabilización y Consolidación Júpiter de las Fuerzas Militares ubicaron y destruyeron seis minas antipersona y tres granadas de 40 milímetros que estaban en los alrededores de una escuela de la vereda Villa Catalina, del municipio de Puerto Guzmán, Putumayo.

Las @FuerzasMilCol destruyeron 6 minas antipersona y 3 granadas que estaban amenazando a niños de una escuela rural de Puerto Guzmán, Putumayo. También ubicaron 250 explosivos en Mocoa. Los artefactos pertenecerían a la disidencia FARC ‘Segunda Marquetalia’. Vía @LuisErnestoC96 pic.twitter.com/bbwy2Cq6nu — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 21, 2024

“Estaban colocando en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes del sector. Son una clara vulneración de los derechos humanos, así como un acto que infringe el derecho internacional humanitario”, dijo el general Miller Vladimir Nossa, comandante de la Sexta División del Ejército Nacional.

Así mismo, fueron ubicados 250 artefactos explosivos improvisados en la vereda Medio Afán, zona rural del municipio de Mocoa, zona de injerencia de los ‘Comandos de Frontera’, una estructura criminal de la disidencia FARC de la ‘Segunda Marquetalia’.

“Este tipo de artefactos explosivos están prohibidos por los cuatro convenios de Ginebra, en su artículo tercero común, también afecta el principio de distinción militar contemplado en el derecho internacional humanitario, porque no distingue entre combatientes y no combatientes, como lo es la población civil, en particular los menores de edad que reciben clases en la escuela veredal”, dijo el Ejército Nacional.

De igual manera, también en el municipio de Puerto Guzmán, se han destruido dos campamentos ilegales que estaban bajo tierra, las cuales servían de refugio para los integrantes de estos grupos armados que delinquen en esta parte del país.