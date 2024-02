Autoridades de salud verificaron atención a usuarios de Clínica Nuestra en Ibagué

Ibagué

La Secretaría de Salud del Tolima adelantó una visita sorpresa al área de urgencias de la Clínica Nuestra en Ibagué, donde se evidenciaron fallas en la prestación del servicio.

Allí la secretaria, Katherine Rengifo, llegó al lugar con su equipo de trabajo y evidenció grandes debilidades que colapsaban el servicio.

“Si yo no tengo la capacidad de manejo, yo no acepto pacientes”, le dijo la Secretaria de Salud a uno de los médicos de turno al verificar la atención a una menor de edad en el lugar. “Yo necesito que me defina si la niña puede recibir el manejo integral aquí o le decimos a la EPS que la ubique en otra institución”, agregó la funcionaria.

Rengifo se refería a la paciente de la denuncia que se encontraba en el lugar con sintomatología por dengue, sin toldillo, sin retorno adecuado de líquidos. “Nuestro deber como Secretaría de Salud Departamental es velar porque todos los pacientes que lleguen a las IPS reciban una atención humanizada, oportuna y con calidad”, enfatizó Rengifo.

Uno de los hechos más llamativos era una paciente que se encontraba acostada en las afueras del centro asistencial lo que generó la indignación de la comunidad. Tras la denuncia fue atendida en forma inmediata.

Ante la situación presentada y con el número de quejas halladas la Secretaría solicitó un plan de contingencia para evacuar el servicio y así garantizarlo a los usuarios.

Por su parte, la gobernadora del Tolima Adriana Magali Matiz, señaló que las visitas continuarán y se hará un control efectivo en las instituciones de salud.