JP Hernández explicó qué pasó con la donación de sueldo que prometió en 2022

Jota Pe Hernández es el segundo invitado de ‘Sin Anestesia’ este 2024, el formato de entrevistas de La Luciérnaga de Caracol Radio y Red + Noticias. Un espacio donde los políticos del país pueden contarle a los ciudadanos cómo viven, cómo gozan y cómo enfrentan los problemas de la nación, mezclando la realidad y la ficción.

Jonathan Ferney Pulido Hernández fue elegido como Senador de la República para el periodo 2022 - 2026, con 189.291 votos fue uno de los candidatos más votados. Su campaña electoral se realizó casi en su totalidad por medio de redes sociales. Esto se debe a que Jota Pe se destacó, previamente, como creador de contenido político, acumulando más de un millón de seguidores en su canal de YouTube, y más de 200 mil en su cuenta de Instagram.

¿Jota Pe Hernández dona parte de su sueldo como Senador?

Luego de llegar al Senado, Hernández se comprometió a donar mensualmente un porcentaje de su sueldo como congresista, que actualmente es de 43,418,537 millones de pesos colombianos al mes. Los primeros meses tras su elección, Jota Pe compartió por medio de redes sociales diferentes videos dónde evidenciaba estas donaciones.

En agosto del 2022, el senador gastó al rededor de 10 millones de pesos en mercados para la comunidad de Nueva Venecia en el Magdalena, en la ciénaga grande. “Sé que con esto no voy a cambiar el mundo, pero hay una frase que siempre mi madre me dijo, si yo tengo un pan y tú no tienes nada, entonces los dos tenemos medio pan”, afirmó. Pero, al pasar el tiempo, las publicaciones fueron desapareciendo, por lo que los ciudadanos se preguntan si aún realiza estas donaciones.

Frente a esto, durante su participación en ‘Sin Anestesia’, Hernández afirmó que “cuando dictaminamos donar una parte del salario, no fue porque realizamos una promesa en campaña ni una obligación. Si no que lo sentíamos en nuestro corazón con mi esposa, al sentirlo decidimos hacerlo”.

“Empezamos a hacerlo, y mes tras mes quisimos mostrarle a los colombianos que lo estábamos haciendo, que lo estábamos cumpliendo. Pero comenzaron a llegar muchas críticas, como ‘que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha’, o ‘que si va a darle al pobre, ¿por qué tiene que mostrarlo?’”, añadió.

Además, “nos pasaban derechos de petición y nos pedían las facturas donde nos exigían demostrar que las donaciones costaban lo que afirmábamos. Como empezamos a recibir esa persecución, decidimos seguirlo haciendo, pero de manera privada”, aseguró el Senador.

“Lo estamos haciendo de manera privada, ya no lo hacemos público. Aquí toca tratar de hacer oídos sordos, porque si nos ponemos a escuchar todos los comentarios nos enloquecemos”, finalizó Jota Pe.

Entrevista completa de Jota Pe Hernández en La Luciérnaga