Jota Pe Hernández, influencer y youtuber con tercer mayor votación a Senado

En 6AM Hoy por Hoy habló Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández por ser influencer y youtuber, sobre su logro en las elecciones de este 13 de marzo al ser el candidato con la tercera mayor votación al Senado.

"Estoy feliz y muy agradecido con Dios, tengo una oportunidad de demostrarle a Colombia de que si se puede hacer una política diferente en este país", aclaró.

Acerca de involucrarse en la política indicó que "fueron tres partidos que me pidieron que los representara, de pronto por la acogida tan grande que tenemos en redes, y les dije que no. El tercer partido que fue Alianza Verde insistió e insistió y yo dije, bueno porqué no pasar de la denuncia a la acción. Llevo años denunciado a los corruptos y siendo crítico político, pero en el noticiero no puedo hacer mucho. Decidí aceptar. Nunca en mi vida se me paso por mi mente aspirar a un cargo político".

En relación con sus preferencias políticas afirmó que "para nadie es un secreto de que yo publique un video muy famoso en redes que se llama "Uribista arrepentido". Hace cuatro años el uribismo arraso en las elecciones al Congreso, hoy ya no, los colombianos tenemos derecho a cambiar. Hace cuatro años apoyábamos al uribismo, pero nos dimos cuenta de cómo el urbismo le mentía a Colombia, menos impuestos y más salarios según ellos. Todo eso son falsas promesas y manipulación. Empecé a abrir los ojos y a través de mi medio a los colombianos".

Sobre lo que hará en el Congreso aclaró que "si por algo me conoció Colombia y me apoyó fue porque me pare en la línea a decir quiero ser ese congresista que se convierta en el estorbo de los corruptos en el Congreso, quiero hacer un control político eficaz. Aquí podemos tener los mejores sueños, pero mientras no paremos a los corruptos y se siga robando en el Congreso no se va a poder hacer nada."

Finalmente, habló sobre su vida, "mi historia es bastante impactante, porque siempre soñé con ser periodista y no pude porque sencillamente porque en Colombia un joven, que nace en una invasión y que sus padres son humildes, no puede. Además, esta carrera no se encuentra en las universidades públicas. Me inscribí en una universidad privada, pero me di cuenta que se necesitaba mucha plata y tuve que retirarme. Como pasó esto decidí crear mi propio medio".

Por otro lado, dijo que "decenas de millones de pesos me ofrecieron en esta campaña, pero no recibí ni un solo dinero. Con las manos limpias llegamos y vamos a salir así. No llegamos a llenarnos los bolsillos. No vamos a permitir que nos sigan robando. No me voy a dejar corromper".